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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:19

Просмотров: 2341

К Президенту обратились «Чемпионы нашего двора» из Актау

Оставшиеся без работы сотрудники записали видеообращение.

Кадр видео
Коллектив социально-спортивного проекта «Чемпионы нашего двора» во главе с его автором Асией Идрис обратились на видео к Президенту.

В начале января этого года коллектив проекта побывал на приеме у акима области Нурлана Ногаева. Тогда он дал поручение уже новому руководству управления физической культуры и спорта создать комиссию и решить вопрос с функционированием проекта на территории области. Уже прошло более двух месяцев, но ничего не сдвинулось с места, и 80 сотрудников сидят без работы.

- Получается, это происходит по вине некомпетентных государственных служащих. На сегодня уже есть те, кто находится под следствием. Мы вынуждены отстаивать свои права. Хотя, когда приезжает министерство культуры и спорта, они везде отмечают, что выполняют Послание Президента о развитии массового спорта. К сожалению, это не так! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, просим Вас разобраться и оказать содействие в решении данного вопроса, - обратилась Асия Идрис.


«Чемпионы нашего двора» работает во всех населенных пунктах нашей области уже четвертый год, но, к сожалению, такая ситуация повторяется ежегодно.

Напомним, в прошлом году с проектом произошла аналогичная картина. Автор социального проекта обратилась к Президенту.




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Комментарии ( 1 )

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  • Ивановна
 sergei1955 (Посетители) Вчера, 16:27
Молодец! Нужно решить ПОЛОЖИТЕЛЬНО!!!
 
 

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