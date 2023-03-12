К Президенту обратились «Чемпионы нашего двора» из Актау

- Получается, это происходит по вине некомпетентных государственных служащих. На сегодня уже есть те, кто находится под следствием. Мы вынуждены отстаивать свои права. Хотя, когда приезжает министерство культуры и спорта, они везде отмечают, что выполняют Послание Президента о развитии массового спорта. К сожалению, это не так! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, просим Вас разобраться и оказать содействие в решении данного вопроса, - обратилась Асия Идрис.

Коллектив социально-спортивного проекта «Чемпионы нашего двора» во главе с его автором Асией Идрис обратились на видео к Президенту.В начале января этого года коллектив проекта побывал на приеме у акима области Нурлана Ногаева. Тогда он дал поручение уже новому руководству управления физической культуры и спорта создать комиссию и решить вопрос с функционированием проекта на территории области. Уже прошло более двух месяцев, но ничего не сдвинулось с места, и 80 сотрудников сидят без работы.«Чемпионы нашего двора» работает во всех населенных пунктах нашей области уже четвертый год, но, к сожалению, такая ситуация повторяется ежегодно.Напомним, в прошлом году с проектом произошла аналогичная картина. Автор социального проекта обратилась к Президенту.