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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 1690

Плохой интернет из-за радиофобии жильцов: в акимате объяснили низкое качество связи в верхних микрорайонах Актау

Жители 16, 17, 19 и 30 микрорайонов Актау жалуются на плохую работу интернета и мобильной связи. В управлении цифровых технологий Мангистауской области рассказали, что чиновники в курсе проблемы, и отметили, что разрешить эту ситуацию можно, установив базовые станции операторов сотовой связи на крышах многоквартирных жилых домов в новых микрорайонах. Однако из-за радиофобии жильцов домов операторы связи не могут получить от них согласие.

Фото из доступных источников
Жители новых микрорайонов Актау рассказали о сбоях в работе интернета и мобильной связи. По словам людей, связь постоянно прерывается, а соцсети иногда становятся недоступными.

- Коллеги не могут до меня дозвониться, когда я дома. Сам я проживаю в 17 микрорайоне. Иногда не работает интернет, иногда и сама мобильная связь. Живем здесь уже три года и на протяжении этого времени проблема все никак не решается, - рассказал Нурлан Абдиров.

Жительница жилого комплекса «Инжу» в 30 микрорайоне также рассказала о перебоях интернета и мобильной связи.

- Интернет приходится улавливать в прямом смысле слова. С помощью мобильной связи тоже до членов нашей семьи тяжело дозвониться. Порой бывает, что доходят звонки, перезваниваю, а оказывается мне звонили три часа назад, - рассказала Гульмира Ибраева.

В управлении цифровых технологий Мангистауской области объяснили, почему у жителей новых микрорайонов может плохо работать интернет и мобильная связь.

- В основном наш областной центр полностью обеспечен мобильной связью. Однако город растет и появляются места без охвата или со слабым сигналом, это, как правило, новые микрорайоны. Чтобы понять проблему, необходимо рассмотреть сам принцип работы мобильной связи — территория, на которой обеспечивается соединение абонентов, разбивается на отдельные ячейки или «соты», каждую из которых обслуживает базовая станция. При этом в каждой «соте» абонент получает идентичные услуги, поэтому сам он никак не чувствует пересечения этих виртуальных границ. Обычно базовая станция в виде пары железных шкафов с оборудованием и антеннами для получения большего радиуса покрытия размещается на возвышенностях. Однако в городе их, как правило, размещают на крышах высотных зданий. Выходом в нашем случае для обеспечения интернетом и улучшения качества связи в новых микрорайонах Актау является установка базовых станций операторов сотовой связи на крышах многоквартирных жилых домов в новых микрорайонах, - рассказали в ведомстве в ответ на официальный запрос Lada.kz.

Операторы сотовой связи, как сообщили в ведомстве, готовы арендовать площадь для размещения базовых станций и решать вопросы потребления услуг. Однако они сталкиваются с проблемой получения 100-процентного письменного согласия жильцов многоквартирных домов на установку там своих базовых станций.

- Есть жильцы, которые не соглашаются на установку базовых станций операторов сотовой связи на крышах своих жилых домов из-за страха радиационного фона, излучаемого базовыми станциями. Согласно законодательству РК, операторы сотовой связи не смогут произвести установку базовой станции, в случае даже если хотя бы один из жильцов не даст согласится на ее установку. Таким образом, для решения данной проблемы необходимо согласие жильцов многоквартирных жилых домов на установку базовых станций операторов мобильной связи, - добавили в ведомстве.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: GuF
Вы там радиационный фон замерьте, cюприз покажет Вам. Там даже антенны не ловят простые каналы, ясное дело же радиация.

Мнений много по этому поводу, НО!, вред всё таки есть...My Webpage...высокочастотное радио излучение присутствует, и пусть сотовые операторы сильно не обольщаются, делая деньги на здоровье людей...

Все мы ходим под богом.
 
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  • rastolkuy
  • Жанар
 elek (Посетители) Сегодня, 13:31
Что мешает установить оборудование на земле и рядом установить мачту с антеннами? Таких решений реализовано много где. Не надо будет арендовать площадь, или земли свободной от "частных лиц" не осталось в доступе?
 
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  • rastolkuy
  • Жанар
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:17
Вы там радиационный фон замерьте, cюприз покажет Вам. Там даже антенны не ловят простые каналы, ястное дело же радиация.
 
-1
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:41
Мобильный интерет хуже чем мобильная связь, работает худо-бедно,а вот интернет даже проводной,хуже мобильного.Так- что,платим за скорость,а итого все очень плохо.

А про радиофобию не слышали,об"ясните нам.

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