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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 1668

Жительницы Мангистау случайно узнали о браке с незнакомцем

Одна из жительниц Мангистауской области случайно обнаружила, что у нее два «мужа», а вторая оказалась «женой» гражданина Украины. Причем этому «браку» без малого 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Иллюстративное фото
Жительница Актау случайено узнала, что она с 2006 года состоит в зарегистрированном браке с незнакомым ей человеком. «Браку был зарегистрирован там же, по месту жительства «мужа», сообщает Zakon.kz.

- Я официально вышла замуж в 2005 году. А в цифровых документах есть еще одно свидетельство о браке, который был якобы зарегистрирован 21 февраля 2006 года. Я сразу же обратилась в госорганы с требованием удалить свидетельство о втором «браке», – рассказывает женщина.

В отделе ЗАГС Бейнеуского района заявили, что «произошла техническая ошибка».

- В 2008 году была запущена информационная система, в то же время произошла техническая ошибка при вводе в базу свидетельства о браке. Актовую запись мы удалили, – сообщили в райотделе.

Другой жительнице Актау было необходимо получить сведения о семейном положении. В приложении она обнаружила, что состоит в «браке» со 2 сентября 1994 года с гражданином Украины, неким Дровозовым Э. В.

В департаменте юстиции женщине посоветовали обратиться в ЗАГС с заявлением.

- Скорее всего, это техническая ошибка. Хотя в 1994 году не было еще информационной системы. То же самое бывает, когда в информационных системах не отражаются сведения о детях, рожденных до 2007 года. Все это быстро исправимо, – прокомментировали в юстиции.



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Комментарии ( 2 )

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  • Akmurzin
 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:08
В наших госорганах полный бардак.У меня появилась запись о браке после того как в ЦОН было предоставлено свидетельство о смерти супруги.Убрать эту запись стоило не мало нервов.Как мне в загсе рассказывали что все документы граждан оцифрованы с 1947 года.Очередная фикция.Оцифровали только бюджет на это.
 
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Akmurzin (Посетители) Сегодня, 12:03
Лет 12 назад, помню, и в нашем городском ЗАГСе творились чудеса чудесатые. ЗАГС тогда был в здании детского сада в 12 мкр.

Взятки были копеечные и делать можно было практически всё, что захочешь. Эх было время.
 
 

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