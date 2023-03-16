Жительницы Мангистау случайно узнали о браке с незнакомцем

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Жительница Актау случайено узнала, что она с 2006 года состоит в зарегистрированном браке с незнакомым ей человеком. «Браку был зарегистрирован там же, по месту жительства «мужа», сообщает Zakon.kz.
- Я официально вышла замуж в 2005 году. А в цифровых документах есть еще одно свидетельство о браке, который был якобы зарегистрирован 21 февраля 2006 года. Я сразу же обратилась в госорганы с требованием удалить свидетельство о втором «браке», – рассказывает женщина.
В отделе ЗАГС Бейнеуского района заявили, что «произошла техническая ошибка».
- В 2008 году была запущена информационная система, в то же время произошла техническая ошибка при вводе в базу свидетельства о браке. Актовую запись мы удалили, – сообщили в райотделе.
Другой жительнице Актау было необходимо получить сведения о семейном положении. В приложении она обнаружила, что состоит в «браке» со 2 сентября 1994 года с гражданином Украины, неким Дровозовым Э. В.
В департаменте юстиции женщине посоветовали обратиться в ЗАГС с заявлением.
- Скорее всего, это техническая ошибка. Хотя в 1994 году не было еще информационной системы. То же самое бывает, когда в информационных системах не отражаются сведения о детях, рожденных до 2007 года. Все это быстро исправимо, – прокомментировали в юстиции.
- Я официально вышла замуж в 2005 году. А в цифровых документах есть еще одно свидетельство о браке, который был якобы зарегистрирован 21 февраля 2006 года. Я сразу же обратилась в госорганы с требованием удалить свидетельство о втором «браке», – рассказывает женщина.
В отделе ЗАГС Бейнеуского района заявили, что «произошла техническая ошибка».
- В 2008 году была запущена информационная система, в то же время произошла техническая ошибка при вводе в базу свидетельства о браке. Актовую запись мы удалили, – сообщили в райотделе.
Другой жительнице Актау было необходимо получить сведения о семейном положении. В приложении она обнаружила, что состоит в «браке» со 2 сентября 1994 года с гражданином Украины, неким Дровозовым Э. В.
В департаменте юстиции женщине посоветовали обратиться в ЗАГС с заявлением.
- Скорее всего, это техническая ошибка. Хотя в 1994 году не было еще информационной системы. То же самое бывает, когда в информационных системах не отражаются сведения о детях, рожденных до 2007 года. Все это быстро исправимо, – прокомментировали в юстиции.