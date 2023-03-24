Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана

Актау принял первый чартерный рейс из столицы Ирана. В эти выходные в Актау прибудет второй рейс с гостями из Ирана. Добавим, что в этом году чартеры ожидаются и из других стран.



Напомним, что в прошлом году Казахстан ввел для граждан Ирана, Китая и Индии 14-дневный безвизовый режим.



- Актау пользуется большим спросом у гостей из Ирана, поэтому авиарейсы и туры, организованные иранскими туроператорами, не заставили себя долго ждать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить число принимаемых гостей, так что в будущем таких рейсов должно стать больше. Переговоры с потенциальными партнерами ведутся регулярно, – отметил председатель комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.