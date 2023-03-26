Летевший из Актобе в Актау самолет совершил вынужденную посадку в Атырау

- Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании, - ответили в авиакомпании.

В авиакомпании сообщили, что рейс КС7775 Актобе-Актау, вылетевший 26 марта в 01:10, совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау, а именно сильный туман на момент прилета.Вылет из Атырау запланирован теперь в 13:00 местного времени.Пассажирам данного рейса предоставлено горячее питание.