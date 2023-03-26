Летевший из Актобе в Актау самолет совершил вынужденную посадку в Атырау

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В авиакомпании сообщили, что рейс КС7775 Актобе-Актау, вылетевший 26 марта в 01:10, совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау, а именно сильный туман на момент прилета.
Вылет из Атырау запланирован теперь в 13:00 местного времени.
Пассажирам данного рейса предоставлено горячее питание.
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Вылет из Атырау запланирован теперь в 13:00 местного времени.
- Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании, - ответили в авиакомпании.
Пассажирам данного рейса предоставлено горячее питание.
Круглосуточная поддержка в WhatsApp по номеру: +77027020227 (звонки не принимаются) и в Live-chat в мобильном приложении и на сайте.
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