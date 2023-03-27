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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:09

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Расстался с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау

Гульмира Абишева, недавно избранный депутат городского маслихата и директор медиахолдинга «Мангистау-Медиа», на своей странице в Instagram поделилась новой информацией об инциденте с убийством троих маленьких детей собственным отцом.

Фото с места происшествия.
По словам Гульмиры Абишевой, из неофициальных источников ей стали известны некоторые подробности трагедии. Как выяснилось, дети вместе с мамой проживали в Атырау. Отец забрал двух дочерей и сына на каникулы.

- Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. В исламе даже муравью нельзя причинить вреда, не говоря о такой трагедии. Дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем. Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе, - рассказала Гульмира Абишева.

Депутат отметила, что психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.

- Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах, - добавила Гульмира Абишева.

Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.

Соседи рассказали, что не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.



Напомним, трагедия произошла в доме №46 в 27 микрорайоне.

Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей. В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.



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