Расстался с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау

Фото с места происшествия.
По словам Гульмиры Абишевой, из неофициальных источников ей стали известны некоторые подробности трагедии. Как выяснилось, дети вместе с мамой проживали в Атырау. Отец забрал двух дочерей и сына на каникулы.
- Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. В исламе даже муравью нельзя причинить вреда, не говоря о такой трагедии. Дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем. Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе, - рассказала Гульмира Абишева.
Депутат отметила, что психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.
- Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах, - добавила Гульмира Абишева.
Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.
Соседи рассказали, что не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.
Напомним, трагедия произошла в доме №46 в 27 микрорайоне.
Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей. В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.
- Он расстался с женой, живут отдельно. Забрал детей на каникулы, и вот чем все закончилось. В соцсетях пишут, что он из нетрадиционного религиозного течения. В исламе даже муравью нельзя причинить вреда, не говоря о такой трагедии. Дети разведенных родителей, тех, кто придерживается деструктивных течений религии, должны быть под контролем. Должны проводиться опросы, так местные органы будут в курсе о нестабильной обстановке в семье ребенка и возможной угрозе, - рассказала Гульмира Абишева.
Депутат отметила, что психологам в школе запрещают проводить подобные опросы с детьми, так как многие родители не соглашаются на это и препятствуют общению специалистов с несовершеннолетними.
- Нужно позволить психологам работать с детьми, ведь дети обычно боятся или стесняются говорить о том, что происходит в их семьях. Но подобные опросы могли бы сподвигнуть ребенка рассказать о своих возможных проблемах и страхах, - добавила Гульмира Абишева.
Также она призвала правоохранительные органы и исполнительную власть вести работу с подобными семьями.
Соседи рассказали, что не знали и не видели в своем доме ранее подозреваемого.
Напомним, трагедия произошла в доме №46 в 27 микрорайоне.
Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей. В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.
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