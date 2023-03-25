Тройное убийство: появилось фото подозреваемого в Актау

- В отношении 36-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК - убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста, - сообщили в полиции.

Как сообщили в департаменте полиции региона, 36-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.Напомним, мёртвыми найдены две его дочери 2011, 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.Напомним, происшествие произошло в доме № 46 в 27 микрорайоне.Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.