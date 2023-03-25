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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 3395

Тройное убийство: появилось фото подозреваемого в Актау

Подозреваемый в убийстве своих трёх несовершеннолетних детей мужчина находится в изоляторе.

Задержание
Как сообщили в департаменте полиции региона, 36-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, мёртвыми найдены две его дочери 2011, 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.

- В отношении 36-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК - убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста, - сообщили в полиции.


В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.

Тройное убийство: появилось фото подозреваемого в Актау


Напомним, происшествие произошло в доме № 46 в 27 микрорайоне.

Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.



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Комментарии ( 4 )

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DiDa (Посетители) Сегодня, 14:12
Что случилось с людьми, даже трудно назвать его человеком, да и животные так не поступают, ужас
 
-1
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  • ЛШП
 babe (Посетители) Сегодня, 12:44
Сколько еще таких психически больных , готовых на самые страшные , зверские убийства, гуляют среди нас
 
-1
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 motor (Посетители) Сегодня, 12:36
Аллах накажет, хотя не должен был допустить.
 
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  • motor
  • rastolkuy
  • OpOp
  • kolu411
 minus (Посетители) Сегодня, 11:30
Жаль что в Казахстане на таких нет казни
 
 

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