Тройное убийство: появилось фото подозреваемого в Актау

Задержание
Как сообщили в департаменте полиции региона, 36-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Напомним, мёртвыми найдены две его дочери 2011, 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.
В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.
Напомним, происшествие произошло в доме № 46 в 27 микрорайоне.
Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.
Напомним, мёртвыми найдены две его дочери 2011, 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.
- В отношении 36-летнего мужчины расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК - убийство двоих и более лиц несовершеннолетнего возраста, - сообщили в полиции.
В Сети появилось фото предположительно задержанного мужчины.
Напомним, происшествие произошло в доме № 46 в 27 микрорайоне.
Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.