Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Марта
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.39 KZT
  • €1 = 486.91 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 992

Изменятся с 1 апреля: МАЭКу утвердили повышение тарифов на воду и тепло в Актау

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области утвердил новые тарифы для ТОО «МАЭК» с минимальным изменением на услуги по производству и снабжению тепловой энергией, подаче воды по магистральным водопроводам (производству воды) на 2023-2024 годы. Тарифы изменятся с 1 апреля. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото из архива Lada.kz
В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области сообщили, что рассмотрели заявку ТОО «МАЭК» на пересмотр тарифов согласно нормам законодательства о естественных монополиях.

- ДКРЕМ по Мангистауской области, в свою очередь, тщательно проанализировав заявки ТОО «МАЭК», а также учитывая мнение потребителей, которые были озвучены на публичных слушаниях, организованных 3 марта текущего года, утвердил тарифы и тарифные сметы для ТОО «МАЭК» с минимальным изменением на услуги по производству и снабжению тепловой энергией, подаче воды по магистральным водопроводам (производству воды) на 2023-2024 годы, - сообщили в ведомстве.

Таким образом, с 1 апреля 2023 года тарифы для населения составят, без НДС:

- производство тепловой энергии - 2586,79 тенге за 1 Гкал или с ростом на 5,15 процента;

- питьевая вода - 219,84 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 3,96 процента;

- техническая вода - 99,08 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 2,04 процента;

- горячая вода - 193,61 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 5,34 процента.

В том числе, тарифы для юридических лиц и для бюджетных организаций утверждены с ростом от 5 процентов до 7 процентов.

В ведомстве напомнили основные причины поднятия тарифов, которые назвали в ТОО «МАЭК».

- Основными причинами подачи заявки является повышение цены на газ, который утверждён приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2022 года №172«Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК», а также изменение стоимости электроэнергии и воды собственного производства в связи с изменением цен на газ, - сообщили в ДКРЕМ.

А также озвучили проекты тарифов для населения, с которыми ТОО «МАЭК» изначально обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Они составляли, без НДС:

- на производство тепловой энергии – рост от 2460,03 тенге до 3783,32 тенге за 1 Гкал или на 54 процента;

- на питьевую воду – рост от 211,46 тенге до 238,13 тенге за 1 кубический метр или на 12,6 процента;

– на техническую воду – рост от 97,10 тенге за 1 кубический метр до 113,65 тенге или на 17 процентов;

– на горячую воду – рост от 183,80 тенге до 274,96 тенге за 1 кубический метр или на 50 процентов.

- Хотелось бы отметить, что в тарифы заложены лишь изменения цен на энергоисточники, о которых было отмечено выше, дополнительных затрат либо прибыли для предприятия в тарифе не предусмотрено, - сообщили в ДКРЕМ.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:57
А где в квитанции увидеть эти цифры можно?
У меня по питьевой:
тариф КЖСА 91.04
тариф МАЭК 117.68
итого 233.77
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Дизель
  • Papirosso
  • Шевченко 81
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:33
А как насчет изменения в сторону повышения давление этой воды и главное ее качества, останется на прежнем уровне?
Питьевая вода ржавая идет и это при том что есть обычный фильтр на входе который меняется 2 раза в год. Понимаю что якобы на выходе с завода вода типа чистая и соответствунт нормам, но по идее она соответствующая должна предоставляться конечному потребителю, а не просто производится. К примеру, как бы отреагировал бы аким в сфере которого контроль за ответствеными которые отвечают за полную фазу производства и подачи воды, на случай когда бы он заказал и приобрел бы автомашину, а ее к нему бы привезли помятую и салон весь измазан фикалиями, но его бы заставили платить за это "нечто" на основании того что с завода она вышла отвечающей стандарту и нормам? Вот такое приблизительно и происходит с водой! Мир всем!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика