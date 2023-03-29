Изменятся с 1 апреля: МАЭКу утвердили повышение тарифов на воду и тепло в Актау

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области сообщили, что рассмотрели заявку ТОО «МАЭК» на пересмотр тарифов согласно нормам законодательства о естественных монополиях.



- ДКРЕМ по Мангистауской области, в свою очередь, тщательно проанализировав заявки ТОО «МАЭК», а также учитывая мнение потребителей, которые были озвучены на публичных слушаниях, организованных 3 марта текущего года, утвердил тарифы и тарифные сметы для ТОО «МАЭК» с минимальным изменением на услуги по производству и снабжению тепловой энергией, подаче воды по магистральным водопроводам (производству воды) на 2023-2024 годы, - сообщили в ведомстве.



Таким образом, с 1 апреля 2023 года тарифы для населения составят, без НДС:



- производство тепловой энергии - 2586,79 тенге за 1 Гкал или с ростом на 5,15 процента;



- питьевая вода - 219,84 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 3,96 процента;



- техническая вода - 99,08 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 2,04 процента;



- горячая вода - 193,61 тенге за 1 кубический метр или с ростом на 5,34 процента.



В том числе, тарифы для юридических лиц и для бюджетных организаций утверждены с ростом от 5 процентов до 7 процентов.



В ведомстве напомнили основные причины поднятия тарифов, которые назвали в ТОО «МАЭК».



- Основными причинами подачи заявки является повышение цены на газ, который утверждён приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2022 года №172«Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК», а также изменение стоимости электроэнергии и воды собственного производства в связи с изменением цен на газ, - сообщили в ДКРЕМ.



А также озвучили проекты тарифов для населения, с которыми ТОО «МАЭК» изначально обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Они составляли, без НДС:



- на производство тепловой энергии – рост от 2460,03 тенге до 3783,32 тенге за 1 Гкал или на 54 процента;



- на питьевую воду – рост от 211,46 тенге до 238,13 тенге за 1 кубический метр или на 12,6 процента;



– на техническую воду – рост от 97,10 тенге за 1 кубический метр до 113,65 тенге или на 17 процентов;



– на горячую воду – рост от 183,80 тенге до 274,96 тенге за 1 кубический метр или на 50 процентов.



- Хотелось бы отметить, что в тарифы заложены лишь изменения цен на энергоисточники, о которых было отмечено выше, дополнительных затрат либо прибыли для предприятия в тарифе не предусмотрено, - сообщили в ДКРЕМ.