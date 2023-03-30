Мужчина скончался за рулем и спровоцировал аварию в Актау

Авария с летальным исходом произошла в Актау сегодня, 30 марта.



В 3Б микрорайоне водитель автомобиля Chevrolet Cruze столкнулся с припаркованной Chevrolet Lacetti.



- Как выяснилось, водителю первого автомобиля стало плохо за рулем и он совершил столкновение. По предварительным данным, предположительно, у водителя произошел сердечный приступ - он скончался за рулем, - отметили в пресс-службе ведомства.



Факт произошедшего зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Смерть лица»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование.



Михаил Одинцов