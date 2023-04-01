В Актау общественники провели пикет против бытового насилия в стране

У мечети в Актау 31 марта представители общественности Мангистауской области вышли на улицу с плакатами, на которых были написаны лозунги с призывами остановить бытовое насилие.Общественники отметили, что Казахстану необходимо внести поправки в Закон о бытовом насилии.- Бытовое насилие должны признать как преступление. В данное время в случае насилия полиция не может предпринимать меру наказания против «абьюзеров». Поэтому многие женщины и дети терпят избиения и издевательства в собственном доме. В результате, безнаказанность порождает такой «беспредел и зверство» со стороны агрессора, как мы и видим сейчас, - говорят общественники.Участники акции требуют оперативного реагирования со стороны полиции на факты бытового насилия и ужесточения уголовного наказания за домашние преступления.- Для нас нет чужих детей! Мы хотим, чтобы общество было бдительным, брать на себя ответственность за всех детей. И мы сможем победить насилие!, - сказали общественники.Вышедшие на пикет женщины напомнили о происшествиях, которые случились у нас в регионе.- В сентябре прошлого года тренер неоднократно насиловал пятилетнюю девочку. В середине марта этого года стало известно, что 14-летняя девочка забеременела от родного отца. Неделю назад отец убил троих родных детей. Аналогичный случай произошёл несколько месяцев назад в Мунайлинском районе. Таким зверствам не должно быть места, - заявили участники акции.