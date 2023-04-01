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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:33

Просмотров: 1104

В Актау общественники провели пикет против бытового насилия в стране

Представители общественности Мангистауской области провели у областной мечети акцию против бытового насилия в стране. Вышедшие на пикет с плакатами женщины призывали остановить противоправные действия в отношении детей, женщин и всех, кто становится жертвами домашних тиранов.

Фото участников акции
У мечети в Актау 31 марта представители общественности Мангистауской области вышли на улицу с плакатами, на которых были написаны лозунги с призывами остановить бытовое насилие.

В Актау общественники провели пикет против бытового насилия в стране


Общественники отметили, что Казахстану необходимо внести поправки в Закон о бытовом насилии.

- Бытовое насилие должны признать как преступление. В данное время в случае насилия полиция не может предпринимать меру наказания против «абьюзеров». Поэтому многие женщины и дети терпят избиения и издевательства в собственном доме. В результате, безнаказанность порождает такой «беспредел и зверство» со стороны агрессора, как мы и видим сейчас, - говорят общественники.

В Актау общественники провели пикет против бытового насилия в стране


Участники акции требуют оперативного реагирования со стороны полиции на факты бытового насилия и ужесточения уголовного наказания за домашние преступления.

- Для нас нет чужих детей! Мы хотим, чтобы общество было бдительным, брать на себя ответственность за всех детей. И мы сможем победить насилие!, - сказали общественники.

Вышедшие на пикет женщины напомнили о происшествиях, которые случились у нас в регионе.

- В сентябре прошлого года тренер неоднократно насиловал пятилетнюю девочку. В середине марта этого года стало известно, что 14-летняя девочка забеременела от родного отца. Неделю назад отец убил троих родных детей. Аналогичный случай произошёл несколько месяцев назад в Мунайлинском районе. Таким зверствам не должно быть места, - заявили участники акции.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 11:41
вышли на улицу с плакатами, на которых были написаны лозунги с призывами остановить бытовое насилие.

НЕ!, правильные у них лозунги, и организатор у них подставной...
Надписи должны быть, -"остановите клановый бес предел со стороны правителей", и обеспечьте работой и достойной З/П, а пенсионеров пенсией, остановите рост цен и инфляцию !...

Все мы ходим под богом.
 
 

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