Житель села в Мангистау снял на видео выброшенные лекарства и другие медицинские препараты

Житель села Батыр в Мангистау нашёл выброшенные лекарственные препараты, неиспользованные шприцы и ампулы.- Вероятно, какая-то аптека выбросила весь этот мусор сюда. Может быть, все эти лекарства уже просрочены, - рассказывает мужчина на опубликованном в Сети видео.Сельчане говорят, что пастухи опасаются здесь пасти скот.Редакция ожидает комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области.