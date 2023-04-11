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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 21:45

Просмотров: 2521

В Жанаозене у акимата собрались протестующие и в городе не работает мобильный интернет

Несколько часов назад у здания акимата Жанаозена собрались рабочие нефтесервисных компаний с требованием освободить задержанных бастующих в Астане. По словам местных жителей, примерно в это же время в городе отключили мобильный интернет.

Кадр видео
Десятки рабочих нефтесервисных организаций сегодня, 11 апреля, потребовали отпустить бастующих, задержанных в Астане. Многие из них собрались перед зданием городского акимата.

Как сообщают местные жители, спустя некоторое время после этого в Жанаозене отключили мобильный интернет. Горожане отмечают, что мобильная связь и услуги интернет-провайдеров в Жанаозене продолжают функционировать.

Напомним, ранее о ситуации с забастовкой работников сервисных компаний из Жанаозена высказались политические обозреватели и общественные деятели. Причин, которые привели к сложившейся ситуации, по их мнению, может быть несколько.

Михаил Одинцов



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