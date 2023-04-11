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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 19:28

Просмотров: 7029

Забастовка и задержания жанаозенцев в Астане – мнение экспертов о сложившейся ситуациии

О ситуации с забастовкой работников сервисных компаний из Жанаозена высказались политические обозреватели и общественные деятели. Причин, которые привели к сложившейся ситуации, по их мнению, может быть несколько.

Кадр видео
Своим мнением о ситуации с забастовкой жанаозенских рабочих в столице поделились политические деятели и общественники.

К примеру, Газиз Абишев, казахстанский политический обозреватель, докторант кафедры политологии Евразийского национального университета, считает, что случившееся – «бескомпромиссный пикет в интересах конкретной компании», который «наводит на мысли».



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев назвал желание работать в «Оземунайгазе» (ОМГ) стало своего рода национальной идеей. Он отмечает, что в других нефтяных компаниях региона подобные проблемы случаются редко, так как «ОМГ» на 100 процентов является государственной компанией.



Генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов отмечает, что причиной желания у жителей Мангистау работать в государственной нефтяной компании является заработная плата, которая осуществляется согласно единой системе оплаты труда АО НК «КазМунайГаз».



Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и потребовали трудоустройство в «стабильные» компании.

Участниками забастовки в Жанаозене оказались сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.

Позже в пресс-службе КМГ сообщили, что уволенным предлагали взамен утраченной должности работу с заработной платой в размере 700 тысяч тенге.

Также сами рабочие рассказали о причине своей забастовки.



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Комментарии ( 8 )

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 КореннойОралман (Посетители) Вчера, 23:04
Эту проблему создало само государство (бывшее руководство) путем неверной миграционной политики за последние 20 лет. На что надеялись?
Правда им все равно - из них все уже за границей живут.
Как решить проблему? Никак... чем дальше, тем только хуже будет, учитывая, уровень самой компании (это не Shell, Total, BP, это даже не Газпром и не Лукойл), добыча, к сожалению, только сокращается, водные ресурсы истощаются, и что делать с населением города, который завязан только на нефтянку (где и так раздутый штат), большой вопрос.
Наверняка, местные "силы", тоже заинтересованы в чем-то.
И важный момент - это полностью национальная компания, и самая проблеманая компания, насколько я понимаю...

malovdmitriy, потому что нефть - позволяет платить такие зарплаты, пока она столько стоит, вот и ответ. В остальных же сферах - такие зарплаты приведут к удорожанию продукции и инфляции (т.е. толку от повышения зарплаты не будет)
 
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Sir S (Посетители) Вчера, 22:53
bake,
Ну, где же Жанбыршин?
 
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  • aktau1962
 malovdmitriy (Посетители) Вчера, 22:51
babushka,
А почему бы по стране не установить ЗП, как в нефтянке?
 
-2
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  • ak12
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  • tarnavsk70
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 babe (Посетители) Вчера, 21:45
Имярек,
Этот Узень как бельмо в глазу для всего Казахстана
 
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Имярек (Посетители) Вчера, 21:14
Приходят соощения, что в ЖаңаӨзене останавливаются предпиятия

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Dondon (Посетители) Вчера, 20:10
babushka,
Мы это уже проходили, в своё время, не надо наступать на те же грабли...
 
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 babushka (Посетители) Вчера, 19:45
Установить в нефтянке зарплату равную средней по стране и все забастовки закончаться, а сверхприбыль пускать на развитие инфрастуктуры сел, городов, бесплатные детские кружки и секции и т. д.
 
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 bake (Посетители) Вчера, 19:36
Где же наш депутат Мажилиса от нашей области, как бы он наш голос в Астане? Господин Жанбыршин, вы где?
 
 

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