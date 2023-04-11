Забастовка и задержания жанаозенцев в Астане – мнение экспертов о сложившейся ситуациии

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Своим мнением о ситуации с забастовкой жанаозенских рабочих в столице поделились политические деятели и общественники.
К примеру, Газиз Абишев, казахстанский политический обозреватель, докторант кафедры политологии Евразийского национального университета, считает, что случившееся – «бескомпромиссный пикет в интересах конкретной компании», который «наводит на мысли».
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев назвал желание работать в «Оземунайгазе» (ОМГ) стало своего рода национальной идеей. Он отмечает, что в других нефтяных компаниях региона подобные проблемы случаются редко, так как «ОМГ» на 100 процентов является государственной компанией.
Генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов отмечает, что причиной желания у жителей Мангистау работать в государственной нефтяной компании является заработная плата, которая осуществляется согласно единой системе оплаты труда АО НК «КазМунайГаз».
Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и потребовали трудоустройство в «стабильные» компании.
Участниками забастовки в Жанаозене оказались сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.
Позже в пресс-службе КМГ сообщили, что уволенным предлагали взамен утраченной должности работу с заработной платой в размере 700 тысяч тенге.
Также сами рабочие рассказали о причине своей забастовки.
К примеру, Газиз Абишев, казахстанский политический обозреватель, докторант кафедры политологии Евразийского национального университета, считает, что случившееся – «бескомпромиссный пикет в интересах конкретной компании», который «наводит на мысли».
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев назвал желание работать в «Оземунайгазе» (ОМГ) стало своего рода национальной идеей. Он отмечает, что в других нефтяных компаниях региона подобные проблемы случаются редко, так как «ОМГ» на 100 процентов является государственной компанией.
Генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов отмечает, что причиной желания у жителей Мангистау работать в государственной нефтяной компании является заработная плата, которая осуществляется согласно единой системе оплаты труда АО НК «КазМунайГаз».
Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и потребовали трудоустройство в «стабильные» компании.
Участниками забастовки в Жанаозене оказались сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.
Позже в пресс-службе КМГ сообщили, что уволенным предлагали взамен утраченной должности работу с заработной платой в размере 700 тысяч тенге.
Также сами рабочие рассказали о причине своей забастовки.