«КазМунайГаз»: Уволенным сотрудникам из Жанаозена предлагали зарплату в 700 тысяч в другой компании

Иллюстративное фото с сайта АО НК «КазМунайГаз»
В национальной нефтяной компании Казахстана прокомментировали пикет собравшихся 70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями.
По данным КМГ, собравшиеся являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ. Им, 1 апреля предложили трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.
Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.
- По ранее направленным жалобам фондом «Самрук-Казына» была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были, - пояснили в пресс-службе КМГ.
В компании отметили, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания «КазМунайГаза» в прошлом году, однако тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании – «Кезби».
- К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз». Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди, - сказали в пресс-службе «КазМунайГаз».
По информации компании, данные правила были приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест. Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур.
Напомним, ранее сообщалось, бастующие нефтяники из Жанаозена собрались у здания Министерства энергетики. Участниками забастовки в Жанаозене являются сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.
Михаил Одинцов
По данным КМГ, собравшиеся являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ. Им, 1 апреля предложили трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.
Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.
- По ранее направленным жалобам фондом «Самрук-Казына» была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были, - пояснили в пресс-службе КМГ.
В компании отметили, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания «КазМунайГаза» в прошлом году, однако тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании – «Кезби».
- К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз». Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди, - сказали в пресс-службе «КазМунайГаз».
По информации компании, данные правила были приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест. Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур.
Напомним, ранее сообщалось, бастующие нефтяники из Жанаозена собрались у здания Министерства энергетики. Участниками забастовки в Жанаозене являются сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.
Михаил Одинцов
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