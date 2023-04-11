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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:34

Просмотров: 1616

«Хотим не зависящую от тендеров работу» - нефтяники Жанаозена о причине забастовки

На встречу с нефтяниками вышли специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Ерханом Умаровым. Однако переговоры начались безрезультатно, так как бастующих не устроили предложенные условия по трудоустройству. Сами же рабочие рассказали корреспонденту Kaztag.kz, почему им так важна стабильность при найме на работу.

Фото с сайта kaztag.kz
Бывшие работники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей конкурс на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», продолжают бастовать у здания министерства энергетики Казахстана.

С ними на переговоры вышли представители КМГ, а также руководство ТОО «БерАли Мангистау Company» и ТОО «Ai-Bis». Последнее является победителем вышеуказанного тендера.

Бастующим вновь предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби», которая также оказывает нефтесервисные услуги, с сохранением заработных плат.

- Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО «Озенмунайгаз» по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это, - сказал Ерхан Умаров.

Однако экс-работники «БерАли Мангистау Company» заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в «Озенмунайгазе».

В свою очередь, как сообщает kaztag.kz, бастующие объяснили, почему им так важна стабильность при трудоустройстве.

- Стабильная работа, стабильная зарплата, чтобы место работы не зависело от тендеров, которые проводятся на три месяца, на девять месяцев. В общем, чтобы был долгосрочный объем работ, чтобы мы так каждый раз не искали работу, не оставались без работы. Проблема в том, что мы не можем получить трудовой отпуск. Тендер проходит, через три месяца мы остаемся без работы, устраиваемся в другую организацию, а чтобы получить отпуск, нужен год. И одна из причин - что ни мы сами, ни наши дети не могут с нами отдохнуть, куда-нибудь съездить, - рассказал Есимжан Абдрахимулы, бывший сотрудник компаний «КезБи» и «Берали Мангистау Company».

Кроме того, он ответил на критику не понимающих причин забастовки.

- Говорят, что они зарабатывают 500, 600, 700. Но тут нет стабильности. Проработал три или девять месяцев, потом нет объема, остаешься. Мы не получаем вовремя отпуска, не можем вовремя отдохнуть, и условия труда за это время создать невозможно. Это все для нас отрицательно сказывается. Из-за этого у нас постоянное недоверие к работодателю и тем, кто дает этот объем работ. Нам нужна стабильность, не только заработная плата. И условия труда, - подчеркнул Есимжан Абдрахимулы.

Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и потребовали трудоустройство в «стабильные» компании.

Участниками забастовки в Жанаозене оказались сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.

Позже в пресс-службе КМГ сообщили, что уволенным предлагали взамен утраченной должности работу с заработной платой в размере 700 тысяч тенге.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 6 )

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Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 18:55
Господа это капитализм в махровом цвете у кого зубы крепче тот грызет того у кого они слабее,
закон джунглей, причем в ход идут любые средства о какой прозрачности может идти речь?
 
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  • ЛШП
 Банкир (Посетители) Сегодня, 18:24
Не пойму, если выигравшая тендер компания приглашает на открытые вакансии, то КАК она могла выиграть тендер, без штата?
 
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  • Ирон
  • zloyfil
  • Placida
  • ak12
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 16:22
Многие годы
на месторождениях "МангистауМунайГаз" работали однотипные по роду деятельности сервисные компании - МУРБ, ЖУБР(БУРГЫШИ). При этом у каждой были стабильно определенные производственныеобъекты, свои объемы работ.
Сейчас тендеры
градообразующей Узень добывающей компании не только сталкивают лбами работяг-коллег, на которых держится основное трудоемкое, непростое производство
(бурение, тампонаж, ремонт скважин и
т.д.), но и лишает
часть опытных специалистов стабильности в работе и доходе.
Создана повторяющаяся в очередной раз конфликтная ситуация.
Если потерявшим работу предлагают трудоустроиться на хороших условиях в компанию, выигравшую тендер, значит объемы работ и финансирование достаточны для обеспечения бастующих.
Не стоит ли
АО "КазМунайГаз" провести глубокий мониторинг деятельности, найти глубинные причины протестов, системно порождаемых дочерней АО "ОМГ"?.
Нефтедобывающему, головному в городе предприятию, для сохранения
стабильной социальной атмосферы, необходимо выработать пути равного, "прозрачного"
расредоточения
заказа на услуги между почему-то поочередно бастующими,
сервисными компаниями. Учитываются, ли при проведении тендеров, кроме стоимости услуг, численность рабочих, наличие специального технического образования, квалификация, опыт, техническая оснащенность предприятия?
В этих компаниях работают не рвачи, а настоящие трудяги, далеко не глупые люди. Иначе были бы и аварии, и выбросы, и пожары на скважинах.
 
-1
  • 12-й регион
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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 16:12
Интересно было бы знать где такие оклады КазМунайГаз раздаёт по 700.000 тенге boyan да у нас весь Актау выстроился уже в очереди на такие зарплаты applause тоже мне сказочники dance они по ходу свои зарплаты среднего звена с рабочими как всегда перепутали drink там да полевой инженер КазМунайГаза за 15 дней получает от 700.000 тенге beer2 но не как не рабочие.. Петросян со стыда уволился... после объявления его конкурентов look
 
-1
  • babe
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  • Ирон
  • ЛШП
  • Placida
  • ak12
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:41
Поддерживаю на 100%, требовать надо до последнего.
А по хорошему там должны все Казахстанцы стоять, а не существовать на 100-150 тыс.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЛШП
  • Orion
  • ak12
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:15
Ребята правы нет стабильности и жить и работать на птичьих правах.в штат надо.но с условием без забастовок условия сделайте.люди устали ведь там специалисты опытные люди.они просят по человечески все
 
 

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