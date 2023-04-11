«Хотим не зависящую от тендеров работу» - нефтяники Жанаозена о причине забастовки

Фото с сайта kaztag.kz
Бывшие работники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей конкурс на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», продолжают бастовать у здания министерства энергетики Казахстана.
С ними на переговоры вышли представители КМГ, а также руководство ТОО «БерАли Мангистау Company» и ТОО «Ai-Bis». Последнее является победителем вышеуказанного тендера.
Бастующим вновь предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби», которая также оказывает нефтесервисные услуги, с сохранением заработных плат.
- Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО «Озенмунайгаз» по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это, - сказал Ерхан Умаров.
Однако экс-работники «БерАли Мангистау Company» заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в «Озенмунайгазе».
В свою очередь, как сообщает kaztag.kz, бастующие объяснили, почему им так важна стабильность при трудоустройстве.
- Стабильная работа, стабильная зарплата, чтобы место работы не зависело от тендеров, которые проводятся на три месяца, на девять месяцев. В общем, чтобы был долгосрочный объем работ, чтобы мы так каждый раз не искали работу, не оставались без работы. Проблема в том, что мы не можем получить трудовой отпуск. Тендер проходит, через три месяца мы остаемся без работы, устраиваемся в другую организацию, а чтобы получить отпуск, нужен год. И одна из причин - что ни мы сами, ни наши дети не могут с нами отдохнуть, куда-нибудь съездить, - рассказал Есимжан Абдрахимулы, бывший сотрудник компаний «КезБи» и «Берали Мангистау Company».
Кроме того, он ответил на критику не понимающих причин забастовки.
- Говорят, что они зарабатывают 500, 600, 700. Но тут нет стабильности. Проработал три или девять месяцев, потом нет объема, остаешься. Мы не получаем вовремя отпуска, не можем вовремя отдохнуть, и условия труда за это время создать невозможно. Это все для нас отрицательно сказывается. Из-за этого у нас постоянное недоверие к работодателю и тем, кто дает этот объем работ. Нам нужна стабильность, не только заработная плата. И условия труда, - подчеркнул Есимжан Абдрахимулы.
Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и потребовали трудоустройство в «стабильные» компании.
Участниками забастовки в Жанаозене оказались сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.
Позже в пресс-службе КМГ сообщили, что уволенным предлагали взамен утраченной должности работу с заработной платой в размере 700 тысяч тенге.
Михаил Одинцов
С ними на переговоры вышли представители КМГ, а также руководство ТОО «БерАли Мангистау Company» и ТОО «Ai-Bis». Последнее является победителем вышеуказанного тендера.
Бастующим вновь предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби», которая также оказывает нефтесервисные услуги, с сохранением заработных плат.
- Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО «Озенмунайгаз» по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это, - сказал Ерхан Умаров.
Однако экс-работники «БерАли Мангистау Company» заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в «Озенмунайгазе».
В свою очередь, как сообщает kaztag.kz, бастующие объяснили, почему им так важна стабильность при трудоустройстве.
- Стабильная работа, стабильная зарплата, чтобы место работы не зависело от тендеров, которые проводятся на три месяца, на девять месяцев. В общем, чтобы был долгосрочный объем работ, чтобы мы так каждый раз не искали работу, не оставались без работы. Проблема в том, что мы не можем получить трудовой отпуск. Тендер проходит, через три месяца мы остаемся без работы, устраиваемся в другую организацию, а чтобы получить отпуск, нужен год. И одна из причин - что ни мы сами, ни наши дети не могут с нами отдохнуть, куда-нибудь съездить, - рассказал Есимжан Абдрахимулы, бывший сотрудник компаний «КезБи» и «Берали Мангистау Company».
Кроме того, он ответил на критику не понимающих причин забастовки.
- Говорят, что они зарабатывают 500, 600, 700. Но тут нет стабильности. Проработал три или девять месяцев, потом нет объема, остаешься. Мы не получаем вовремя отпуска, не можем вовремя отдохнуть, и условия труда за это время создать невозможно. Это все для нас отрицательно сказывается. Из-за этого у нас постоянное недоверие к работодателю и тем, кто дает этот объем работ. Нам нужна стабильность, не только заработная плата. И условия труда, - подчеркнул Есимжан Абдрахимулы.
Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и потребовали трудоустройство в «стабильные» компании.
Участниками забастовки в Жанаозене оказались сотрудники компании «Берали Мангистау Company», которая проиграла тендер и осталась без объёма работ. Представители выигравшего тендер ТОО «КезБи» согласились взять на работу бастующих, но предложение было отвергнуто.
Позже в пресс-службе КМГ сообщили, что уволенным предлагали взамен утраченной должности работу с заработной платой в размере 700 тысяч тенге.
Михаил Одинцов