Аким Жанаозена записал видеообращение к населению города

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Сегодня, 11 апреля, сотрудниками акимата в Жанаозене были проведены разъяснительные работы среди собравшихся на площади перед зданием администрации. Глава города обратился к собравшимся посредством видеообращения.
- Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства, - сказал аким Жанаозена.
Он подчеркнул, что акиматом на постоянной основе принимаются меры по созданию новых рабочих мест на территории города, а также обеспечению постоянной занятости безработных граждан.
- В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия!, – заключил в своем обращении глава города.
Напомним, ранее сообщалось, что у здания акимата Жанаозена собрались рабочие нефтесервисных компаний с требованием освободить задержанных бастующих в Астане. По словам местных жителей, примерно в это же время в городе отключили мобильный интернет.
Михаил Одинцов
- Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства, - сказал аким Жанаозена.
Он подчеркнул, что акиматом на постоянной основе принимаются меры по созданию новых рабочих мест на территории города, а также обеспечению постоянной занятости безработных граждан.
- В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия!, – заключил в своем обращении глава города.
Напомним, ранее сообщалось, что у здания акимата Жанаозена собрались рабочие нефтесервисных компаний с требованием освободить задержанных бастующих в Астане. По словам местных жителей, примерно в это же время в городе отключили мобильный интернет.
Михаил Одинцов