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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 22:52

Просмотров: 858

Аким Жанаозена записал видеообращение к населению города

Айбек Косуаков - аким Жанаозена - обратился к собравшимся на площади жителям города.

Кадр видео
Сегодня, 11 апреля, сотрудниками акимата в Жанаозене были проведены разъяснительные работы среди собравшихся на площади перед зданием администрации. Глава города обратился к собравшимся посредством видеообращения.

- Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства, - сказал аким Жанаозена.

Он подчеркнул, что акиматом на постоянной основе принимаются меры по созданию новых рабочих мест на территории города, а также обеспечению постоянной занятости безработных граждан.

- В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия!, – заключил в своем обращении глава города.



Напомним, ранее сообщалось, что у здания акимата Жанаозена собрались рабочие нефтесервисных компаний с требованием освободить задержанных бастующих в Астане. По словам местных жителей, примерно в это же время в городе отключили мобильный интернет.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • ak12
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  • babe
 Телегиграм (Посетители) Вчера, 23:33
Доброй ночи. Не нужно идти на площади и т.д,- берегите себя, родных и друзей.

Совет личный, - потратьте свое время и усилия лучше на то что действительно вам поможет.

В множестве телеграмм каналов и в моем тоже ( в л.с. отвечу) ссылки на курсы по обучению удаленной работе ( фри-ланс) публикуем неоднократно.

Лучше прочтите и как подготовитесь,- то начнёте достойно зарабатывать и с перспективой роста зарплаты, независимо от капризов валют и многих др. проблем!

_ На личные сообщения всегда отвечаю и сам в л.с. пишу
 
 

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