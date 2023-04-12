Полиция: В Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть

Фото из архива Lada.kz
Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть.
- Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции Жанаозена для проведения профилактической беседы. Подобное деяние квалифицируется по статье 614 КоАП РК «Создание препятствия для движения транспортных средств», которая влечет ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП, - сообщили в полицейском ведомстве.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Также стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
Ранее бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.
- Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции Жанаозена для проведения профилактической беседы. Подобное деяние квалифицируется по статье 614 КоАП РК «Создание препятствия для движения транспортных средств», которая влечет ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП, - сообщили в полицейском ведомстве.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Также стало известно, что лидеры протестующих в Астане нефтяников компании «Берали Мангистау Company» Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы сообщили, что всех участников протестов из Астаны отправляют в Мангистау.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
Ранее бастующие нефтяники из Жанаозена прибыли в Астану к зданию министерства энергетики.