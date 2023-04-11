Бастовавших в Астане рабочих Жанаозена отправят домой

Фото Владислава Воднева
Видеообращение записали лидеры бастовавших в Астане работников нефтесервисных компаний. В нем Жолмурат Улыкпанов и Нурсултан Нурумулы говорят о том, что всех протестующих в столице отправляют в Мангистаускую область.
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
Лидеры нефтяников призвали поддержавших их жителей Жанаозена не совершать противоправных действий и спокойно разойтись по домам.
Напомним, ранее в Жанаозене у акимата собрались протестующие и в городе перестал работать мобильный интернет. Позже Айбек Косуаков - аким Жанаозена - обратился к собравшимся на площади жителям города.
Михаил Одинцов
Они также сообщили, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будут решать вопрос трудоустройства с представителями АО НК «Казмунайгаз».
Лидеры нефтяников призвали поддержавших их жителей Жанаозена не совершать противоправных действий и спокойно разойтись по домам.
Напомним, ранее в Жанаозене у акимата собрались протестующие и в городе перестал работать мобильный интернет. Позже Айбек Косуаков - аким Жанаозена - обратился к собравшимся на площади жителям города.
Михаил Одинцов
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