Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 15 Апреля
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 1475

Может превратиться во второй Экибастуз: к Президенту обратились работники «МАЭК»

Сотрудники ТОО «МАЭК» записали видеообращение.

Фото из архива lada.kz
Как передает издание КазТАГ, несколько десятков рабочих ТОО «МАЭК» обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Может превратиться во второй Экибастуз: к Президенту обратились работники «МАЭК»

Обращение работников «МАЭК»


- Сегодня состояние оборудования на «МАЭК» очень низкое. Оборудование очень долго не ремонтировалось, не обновлялось. Все это связано с человеческим фактором, в том числе со стороны руководства. Социальное положение работников предприятия очень низкое. Работники вынуждены работать на оборудовании, которое устарело почти на 80 процентов. Рабочие места сотрудников не соответствуют санитарным нормам - одежда, обувь. Соответственно, это несет угрозу для жизни работников, - сообщили сотрудники комбината.


По их словам, оборудование регулярно выходит из строя, из-за чего люди вынуждены и днем, и ночью работать в аварийных условиях за низкую оплату.

- Сотрудники «МАЭК» снабжают беспрерывно жителей Актау и Мангистауской области теплом и светом, но в то же время зарплаты на протяжении 10 лет не поднимаются и находятся на неудовлетворительном уровне. Зарплаты сотрудников составляют около 160 тысяч тенге, а руководство предприятия получает 1,5 миллиона тенге. Когда работники, живущие в сложных социальных условиях, просят поднять зарплаты, всегда слышат один ответ от руководства – «для этого нужно повышать тарифы». При этом тарифы растут ежегодно, но зарплаты сотрудников остаются без изменения, - говорят рабочие.


На предприятии, как уверяют рабочие, постоянная текучка кадров, это их и беспокоит.

- «МАЭК» - это предприятие непрерывного цикла, и уход работников влияет на производственный цикл. Сейчас ощущается проблема дефицита кадров на предприятии. «МАЭК» является стратегическим предприятием. Его должны возглавлять люди, которые имеют прямое отношение к производству. Однако предприятие возглавляют экономист, финансист и пенсионер МВД. При этом открываются новые места в штате и принимаются на работу новые руководители. В этой связи предприятие находится на грани того, чтобы превратиться во второй Экибастуз. Мы не должны допустить этого, потому что ситуация на предприятии может повлиять на ситуацию в нефтяной сфере и вообще на экономику страны, - обращаются рабочие.


Сотрудники уверены, что из-за сложившейся ситуации может пострадать население региона, что может привести к резонансным событиям.

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас убрать компании-посредники, на которые тратятся миллиарды. Просим снизить стоимость газа, который покупает предприятие. Просим назначить в руководство опытных специалистов из атомно-энергетической отрасли, а также повысить зарплаты работникам предприятия, - подытожили работники.


Напомним, ТОО «МАЭК» планирует потратить более 40 миллиардов тенге на покупку газа в 2023 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
motor (Посетители) Сегодня, 12:45
Неге Казакша айтпайсындар? Сосын асыкпаншы, сабыр етиндер, как никак Ораза, али тугел латынша алпабитке отпедик, алыдымызда кыруар шаруалар дегендей, сосын перенаименования али битпеди. Кутин "Аманат" партиясы жумыс жасауда. Надо наедятся и ждать!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • motor
 spamregg (Посетители) Сегодня, 12:35
Хоть высказались не молчат, молодцы. А так да это вечная кормушка, начальство не за что не отвечает.
Когда-то было престижно там работать, все стремились.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • motor
 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 12:02
По сути всё правда. Сам оттуда уволился несколько лет назад. За все станции не скажу т.к не знаю, но печально всё на центральной станции (Тэц-2) в ктц.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • motor
 Darkman (Посетители) Сегодня, 11:36
И главная просьба должна быть, что просим предоставить новое оборудование со специалистами по установке. Не деньги выделять на оборудование, а само оборудование! Иначе растащат чинуши деньги, и тендера самые низкие на закуп найдут, а там и качество соответствующее!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика