Может превратиться во второй Экибастуз: к Президенту обратились работники «МАЭК»

Фото из архива lada.kz
Как передает издание КазТАГ, несколько десятков рабочих ТОО «МАЭК» обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
По их словам, оборудование регулярно выходит из строя, из-за чего люди вынуждены и днем, и ночью работать в аварийных условиях за низкую оплату.
На предприятии, как уверяют рабочие, постоянная текучка кадров, это их и беспокоит.
Сотрудники уверены, что из-за сложившейся ситуации может пострадать население региона, что может привести к резонансным событиям.
Напомним, ТОО «МАЭК» планирует потратить более 40 миллиардов тенге на покупку газа в 2023 году.
Обращение работников «МАЭК»
- Сегодня состояние оборудования на «МАЭК» очень низкое. Оборудование очень долго не ремонтировалось, не обновлялось. Все это связано с человеческим фактором, в том числе со стороны руководства. Социальное положение работников предприятия очень низкое. Работники вынуждены работать на оборудовании, которое устарело почти на 80 процентов. Рабочие места сотрудников не соответствуют санитарным нормам - одежда, обувь. Соответственно, это несет угрозу для жизни работников, - сообщили сотрудники комбината.
По их словам, оборудование регулярно выходит из строя, из-за чего люди вынуждены и днем, и ночью работать в аварийных условиях за низкую оплату.
- Сотрудники «МАЭК» снабжают беспрерывно жителей Актау и Мангистауской области теплом и светом, но в то же время зарплаты на протяжении 10 лет не поднимаются и находятся на неудовлетворительном уровне. Зарплаты сотрудников составляют около 160 тысяч тенге, а руководство предприятия получает 1,5 миллиона тенге. Когда работники, живущие в сложных социальных условиях, просят поднять зарплаты, всегда слышат один ответ от руководства – «для этого нужно повышать тарифы». При этом тарифы растут ежегодно, но зарплаты сотрудников остаются без изменения, - говорят рабочие.
На предприятии, как уверяют рабочие, постоянная текучка кадров, это их и беспокоит.
- «МАЭК» - это предприятие непрерывного цикла, и уход работников влияет на производственный цикл. Сейчас ощущается проблема дефицита кадров на предприятии. «МАЭК» является стратегическим предприятием. Его должны возглавлять люди, которые имеют прямое отношение к производству. Однако предприятие возглавляют экономист, финансист и пенсионер МВД. При этом открываются новые места в штате и принимаются на работу новые руководители. В этой связи предприятие находится на грани того, чтобы превратиться во второй Экибастуз. Мы не должны допустить этого, потому что ситуация на предприятии может повлиять на ситуацию в нефтяной сфере и вообще на экономику страны, - обращаются рабочие.
Сотрудники уверены, что из-за сложившейся ситуации может пострадать население региона, что может привести к резонансным событиям.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас убрать компании-посредники, на которые тратятся миллиарды. Просим снизить стоимость газа, который покупает предприятие. Просим назначить в руководство опытных специалистов из атомно-энергетической отрасли, а также повысить зарплаты работникам предприятия, - подытожили работники.
Напомним, ТОО «МАЭК» планирует потратить более 40 миллиардов тенге на покупку газа в 2023 году.