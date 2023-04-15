Может превратиться во второй Экибастуз: к Президенту обратились работники «МАЭК»

Обращение работников «МАЭК»

- Сегодня состояние оборудования на «МАЭК» очень низкое. Оборудование очень долго не ремонтировалось, не обновлялось. Все это связано с человеческим фактором, в том числе со стороны руководства. Социальное положение работников предприятия очень низкое. Работники вынуждены работать на оборудовании, которое устарело почти на 80 процентов. Рабочие места сотрудников не соответствуют санитарным нормам - одежда, обувь. Соответственно, это несет угрозу для жизни работников, - сообщили сотрудники комбината.

- Сотрудники «МАЭК» снабжают беспрерывно жителей Актау и Мангистауской области теплом и светом, но в то же время зарплаты на протяжении 10 лет не поднимаются и находятся на неудовлетворительном уровне. Зарплаты сотрудников составляют около 160 тысяч тенге, а руководство предприятия получает 1,5 миллиона тенге. Когда работники, живущие в сложных социальных условиях, просят поднять зарплаты, всегда слышат один ответ от руководства – «для этого нужно повышать тарифы». При этом тарифы растут ежегодно, но зарплаты сотрудников остаются без изменения, - говорят рабочие.

- «МАЭК» - это предприятие непрерывного цикла, и уход работников влияет на производственный цикл. Сейчас ощущается проблема дефицита кадров на предприятии. «МАЭК» является стратегическим предприятием. Его должны возглавлять люди, которые имеют прямое отношение к производству. Однако предприятие возглавляют экономист, финансист и пенсионер МВД. При этом открываются новые места в штате и принимаются на работу новые руководители. В этой связи предприятие находится на грани того, чтобы превратиться во второй Экибастуз. Мы не должны допустить этого, потому что ситуация на предприятии может повлиять на ситуацию в нефтяной сфере и вообще на экономику страны, - обращаются рабочие.

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас убрать компании-посредники, на которые тратятся миллиарды. Просим снизить стоимость газа, который покупает предприятие. Просим назначить в руководство опытных специалистов из атомно-энергетической отрасли, а также повысить зарплаты работникам предприятия, - подытожили работники.