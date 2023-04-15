Сова врезалась в 5-этажку в Актау

- Первое время она вела себя активно, прыгала. Сейчас же сидит спокойно. Пока еще не поили ее и не кормили. Просим откликнуться орнитологов и посоветовать, как в дальнейшем поступить с птицей?, - говорит Артем.

Как рассказал житель дома №11 в 9 микрорайоне Артем, об их окно на четвертом этаже внезапно ударилась птица.Сова упала. Когда Артем быстро спустился вниз, птица уже стояла на лапках.Молодой человек взял ее аккуратно в руки и поднялся домой. Поместили ее в коробку.