В ТОО «МАЭК» назвали условие для повышения зарплаты своим рабочим

- На сегодняшний день изношенность основного оборудования на предприятии составляет более 80 процентов... На 2023 год запланировано проведение ремонтных работ, модернизации и реконструкции на сумму свыше девяти миллиардов тенге. На сегодня из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ, - рассказали на предприятии.

- Оснащение работников предприятия средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментами производится согласно действующим нормативам. Необходимые средства выделяются за счет средств «МАЭК». Фактов нарушений по их обеспечению не имеется. Из-за убыточности регулируемых видов услуг (тепловая энергия и воды) «МАЭК» с июля 2022 года неоднократно подавал в уполномоченные органы заявки на увеличение тарифов. К примеру, несмотря на необходимость увеличения тарифов на регулируемые виды услуг в среднем на 66 процентов, на 2023 год тарифы были увеличены и утверждены на уровне в среднем восемь процентов. По производству электроэнергии в сентябре 2022 года была подана заявка на увеличение тарифа с 14,87 тенге за 1 кВт/час до 18,47 тенге за 1 кВт/час (на 24 процента). Она в данный момент находится на рассмотрении уполномоченного органа (Министерство энергетики), - сообщили на предприятии.