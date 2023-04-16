В ТОО «МАЭК» назвали условие для повышения зарплаты своим рабочим

Фото из архива lada.kz
В ТОО «МАЭК», комментируя видео, которое записали работники предприятия в адрес президента, назвали условие для повышения зарплаты своим сотрудникам.
По данным ТОО «МАЭК», утвержденная штатная численность компании составляет 3627 единиц. Из них руководители, специалисты, служащие - 1208 человек, рабочий персонал - 2419 человек.
Средняя заработная плата составляет 314 733 тенге, при этом средняя заработная плата рабочих - 271 000 тенге.
На предприятии функционируют две ячейки профсоюзных организации: ОО «Локальный Профсоюз «МАЭК-Казатомпром» (в составе 809 человек) и первичная профсоюзная организация «YNTYMAQ» (826 человек), целью которых являются защита социально-трудовых прав и интересов работников.
Акиматом Мангистауской области планируется работа по строительству опреснительных установок производительностью 24 000 кубических метров в сутки.
Также на предприятии намерены установить опреснительную установку производительностью до 5 000 кубических метров в сутки.
В «МАЭК» напомнили, что в марте 2022 года была повышена заработная плата производственного персонала на 30 процентов (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решен вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.
С декабря 2022 года руководством предприятия проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условий и охраны труда.
По итогам встреч были решены следующие вопросы:
- с 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35 процентов низкооплачиваемым работникам в количестве 540 человек (минимальный размер заработной платы ранее составлял в пределах 125 000 тенге).
- для членов профсоюзных организации предоставлен допуск во все структурные подразделения предприятия для обсуждения насущных вопросов с работниками;
- предоставлены рабочие места (кабинеты, оснащенные материально-техническими средствами) профсоюзам для осуществления деятельности в рамках защиты социально-трудовых прав и интересов их членов;
- увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника до 30 МРП;
- введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном вступлении в брак работников;
- увеличен размер премии ко дню энергетика до 50 МРП;
- введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.
В целях рассмотрения и решения проблемных и общественно значимых вопросов создан общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно, также руководством предприятия осуществляется еженедельный прием граждан и открыт Telegram-чат, где работники выражают свое мнение и вносят предложения по волнующим их вопросам.
Вопреки проводимым работам в сторону улучшения условий труда на предприятии активисты первичной профсоюзной организации «YNTYMAQ» поднимают вопрос о повышении заработной платы.
В «МАЭК» отметили, что в случае увеличения тарифа на электроэнергию работодатель планирует дополнительно повысить заработную плату работникам предприятия.
Напомним, ранее к президенту с жалобами обратились работники «МАЭК».
По данным ТОО «МАЭК», утвержденная штатная численность компании составляет 3627 единиц. Из них руководители, специалисты, служащие - 1208 человек, рабочий персонал - 2419 человек.
Средняя заработная плата составляет 314 733 тенге, при этом средняя заработная плата рабочих - 271 000 тенге.
На предприятии функционируют две ячейки профсоюзных организации: ОО «Локальный Профсоюз «МАЭК-Казатомпром» (в составе 809 человек) и первичная профсоюзная организация «YNTYMAQ» (826 человек), целью которых являются защита социально-трудовых прав и интересов работников.
- На сегодняшний день изношенность основного оборудования на предприятии составляет более 80 процентов... На 2023 год запланировано проведение ремонтных работ, модернизации и реконструкции на сумму свыше девяти миллиардов тенге. На сегодня из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ, - рассказали на предприятии.
Акиматом Мангистауской области планируется работа по строительству опреснительных установок производительностью 24 000 кубических метров в сутки.
Также на предприятии намерены установить опреснительную установку производительностью до 5 000 кубических метров в сутки.
- Оснащение работников предприятия средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментами производится согласно действующим нормативам. Необходимые средства выделяются за счет средств «МАЭК». Фактов нарушений по их обеспечению не имеется. Из-за убыточности регулируемых видов услуг (тепловая энергия и воды) «МАЭК» с июля 2022 года неоднократно подавал в уполномоченные органы заявки на увеличение тарифов. К примеру, несмотря на необходимость увеличения тарифов на регулируемые виды услуг в среднем на 66 процентов, на 2023 год тарифы были увеличены и утверждены на уровне в среднем восемь процентов. По производству электроэнергии в сентябре 2022 года была подана заявка на увеличение тарифа с 14,87 тенге за 1 кВт/час до 18,47 тенге за 1 кВт/час (на 24 процента). Она в данный момент находится на рассмотрении уполномоченного органа (Министерство энергетики), - сообщили на предприятии.
В «МАЭК» напомнили, что в марте 2022 года была повышена заработная плата производственного персонала на 30 процентов (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решен вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.
С декабря 2022 года руководством предприятия проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условий и охраны труда.
По итогам встреч были решены следующие вопросы:
- с 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35 процентов низкооплачиваемым работникам в количестве 540 человек (минимальный размер заработной платы ранее составлял в пределах 125 000 тенге).
- для членов профсоюзных организации предоставлен допуск во все структурные подразделения предприятия для обсуждения насущных вопросов с работниками;
- предоставлены рабочие места (кабинеты, оснащенные материально-техническими средствами) профсоюзам для осуществления деятельности в рамках защиты социально-трудовых прав и интересов их членов;
- увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника до 30 МРП;
- введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном вступлении в брак работников;
- увеличен размер премии ко дню энергетика до 50 МРП;
- введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.
В целях рассмотрения и решения проблемных и общественно значимых вопросов создан общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно, также руководством предприятия осуществляется еженедельный прием граждан и открыт Telegram-чат, где работники выражают свое мнение и вносят предложения по волнующим их вопросам.
Вопреки проводимым работам в сторону улучшения условий труда на предприятии активисты первичной профсоюзной организации «YNTYMAQ» поднимают вопрос о повышении заработной платы.
В «МАЭК» отметили, что в случае увеличения тарифа на электроэнергию работодатель планирует дополнительно повысить заработную плату работникам предприятия.
Напомним, ранее к президенту с жалобами обратились работники «МАЭК».