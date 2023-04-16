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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 3214

В ТОО «МАЭК» назвали условие для повышения зарплаты своим рабочим

На предприятии прокомментировали видеообращение рабочих к президенту страны.

Фото из архива lada.kz
В ТОО «МАЭК», комментируя видео, которое записали работники предприятия в адрес президента, назвали условие для повышения зарплаты своим сотрудникам.

По данным ТОО «МАЭК», утвержденная штатная численность компании составляет 3627 единиц. Из них руководители, специалисты, служащие - 1208 человек, рабочий персонал - 2419 человек.

Средняя заработная плата составляет 314 733 тенге, при этом средняя заработная плата рабочих - 271 000 тенге.

На предприятии функционируют две ячейки профсоюзных организации: ОО «Локальный Профсоюз «МАЭК-Казатомпром» (в составе 809 человек) и первичная профсоюзная организация «YNTYMAQ» (826 человек), целью которых являются защита социально-трудовых прав и интересов работников.

- На сегодняшний день изношенность основного оборудования на предприятии составляет более 80 процентов... На 2023 год запланировано проведение ремонтных работ, модернизации и реконструкции на сумму свыше девяти миллиардов тенге. На сегодня из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ, - рассказали на предприятии.


В ТОО «МАЭК» назвали условие для повышения зарплаты своим рабочим


Акиматом Мангистауской области планируется работа по строительству опреснительных установок производительностью 24 000 кубических метров в сутки.
Также на предприятии намерены установить опреснительную установку производительностью до 5 000 кубических метров в сутки.

- Оснащение работников предприятия средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментами производится согласно действующим нормативам. Необходимые средства выделяются за счет средств «МАЭК». Фактов нарушений по их обеспечению не имеется. Из-за убыточности регулируемых видов услуг (тепловая энергия и воды) «МАЭК» с июля 2022 года неоднократно подавал в уполномоченные органы заявки на увеличение тарифов. К примеру, несмотря на необходимость увеличения тарифов на регулируемые виды услуг в среднем на 66 процентов, на 2023 год тарифы были увеличены и утверждены на уровне в среднем восемь процентов. По производству электроэнергии в сентябре 2022 года была подана заявка на увеличение тарифа с 14,87 тенге за 1 кВт/час до 18,47 тенге за 1 кВт/час (на 24 процента). Она в данный момент находится на рассмотрении уполномоченного органа (Министерство энергетики), - сообщили на предприятии.


В «МАЭК» напомнили, что в марте 2022 года была повышена заработная плата производственного персонала на 30 процентов (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решен вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.
С декабря 2022 года руководством предприятия проводятся встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждаются вопросы улучшения условий и охраны труда.

В ТОО «МАЭК» назвали условие для повышения зарплаты своим рабочим


По итогам встреч были решены следующие вопросы:

- с 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35 процентов низкооплачиваемым работникам в количестве 540 человек (минимальный размер заработной платы ранее составлял в пределах 125 000 тенге).
- для членов профсоюзных организации предоставлен допуск во все структурные подразделения предприятия для обсуждения насущных вопросов с работниками;
- предоставлены рабочие места (кабинеты, оснащенные материально-техническими средствами) профсоюзам для осуществления деятельности в рамках защиты социально-трудовых прав и интересов их членов;
- увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника до 30 МРП;
- введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном вступлении в брак работников;
- увеличен размер премии ко дню энергетика до 50 МРП;
- введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.

В ТОО «МАЭК» назвали условие для повышения зарплаты своим рабочим


В целях рассмотрения и решения проблемных и общественно значимых вопросов создан общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно, также руководством предприятия осуществляется еженедельный прием граждан и открыт Telegram-чат, где работники выражают свое мнение и вносят предложения по волнующим их вопросам.

Вопреки проводимым работам в сторону улучшения условий труда на предприятии активисты первичной профсоюзной организации «YNTYMAQ» поднимают вопрос о повышении заработной платы.

В «МАЭК» отметили, что в случае увеличения тарифа на электроэнергию работодатель планирует дополнительно повысить заработную плату работникам предприятия.

Напомним, ранее к президенту с жалобами обратились работники «МАЭК».



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Комментарии ( 3 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:22
Вы лучше озвучьте покупку товарного газа для МАЭК у которого цена вдвое выше по сравнению с Атырау и Актобе!!Вот где все беды!!
 
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BOBBI (Посетители) Сегодня, 15:40
Основной прицип отношений при капитализме- получение прибыли,забудьте что было при СССР. Максимально получить отдачу от оборудования, персонала. Прибыль прежде всего, лозунг эффективных манагеров.
 
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  • Ingul
 spamregg (Посетители) Сегодня, 12:06
Ну т.е. не соврали работники, зарплата была 125т. а стала 168т. У 540 человек. Этих денег хватит чтоб не сдохнуть с голоду. Чисто коммуналка которую вы + разные конторы прокладки повышаете и еды скромненько.
Это конечно прорыв.
 
 

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