«Жасыл үй»: какие саженцы выдали жителям Актау

- В рамках экологического месяца акимат Актау начал эту акцию и сегодня мы бесплатно раздали саженцы жителям, которые хотят внести свой вклад в озеленение города. Хотим выразить слова благодарности неравнодушным гражданам, - сказал главный специалист городского отдела ЖКХ Нурбол Адилов.

Как сообщили в городском акимате, 15 апреля в рамках акции «Жасыл үй», организованной по инициативе чиновников, 50 актаусцев получили от пяти до 10 саженцев. Заявки от желающих озеленить дворы многоквартирных домов принимались до 30 марта.Среди саженцев есть катальпа, тутовое дерево, тополь, кельрейтерия и ясень.Отметим, что участники акции подписали гарантийное обязательство по уходу за посаженными деревьями в течение трех лет. После посадки необходимо направить фотоотчет с высаженными саженцами, отмечая официальные страницы Instagram/ Facebook акимата Актау. Будущее место посадки необходимо будет согласовать с КСК либо ОСИ.