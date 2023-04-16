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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 993

«Жасыл үй»: какие саженцы выдали жителям Актау

Подавшим заявки местным жителям раздали саженцы.

Фото предоставили в городском акимате
Как сообщили в городском акимате, 15 апреля в рамках акции «Жасыл үй», организованной по инициативе чиновников, 50 актаусцев получили от пяти до 10 саженцев. Заявки от желающих озеленить дворы многоквартирных домов принимались до 30 марта.

Среди саженцев есть катальпа, тутовое дерево, тополь, кельрейтерия и ясень.

«Жасыл үй»: какие саженцы выдали жителям Актау


- В рамках экологического месяца акимат Актау начал эту акцию и сегодня мы бесплатно раздали саженцы жителям, которые хотят внести свой вклад в озеленение города. Хотим выразить слова благодарности неравнодушным гражданам, - сказал главный специалист городского отдела ЖКХ Нурбол Адилов.


Отметим, что участники акции подписали гарантийное обязательство по уходу за посаженными деревьями в течение трех лет. После посадки необходимо направить фотоотчет с высаженными саженцами, отмечая официальные страницы Instagram/ Facebook акимата Актау. Будущее место посадки необходимо будет согласовать с КСК либо ОСИ.

«Жасыл үй»: какие саженцы выдали жителям Актау



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 VeraSad (Посетители) Сегодня, 13:13
Жалкое зрелище, особенно последняя фотография. Парень смотрит на убогие саженцы, которые следовало бы дорастить пару лет в питомнике. Пол города утыкали прутиками. Что касается тутового дерева. Следует знать какого цвета будут плоды у этой шелковицы. Если чёрные, тогда не следует её сажать возле многоквартирного жилого дома. Ягодки вкусные, но и коварные тоже. Дети вечно пачкают ими одежду, на которой с большим трудом можно отстирать пятна от ягод. Если недалеко выложена тротуарная плитка - будет постоянно грязная, в чёрных пятнах от упавших и раздавленных ягод. Плоды шелковицы могут быть желтыми, красными и чёрными. Даже со светлыми плодами не стоит сажать шелковицу возле многоквартирного жилого дома. Дети будут пытаться сорвать ягоды, сломают ветку, другую, а кто-то будет трясти деревце, ударять по стволу ногами для того, чтобы упали зрелые ягоды.
 
 

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