С сельчанами встретится главный судья в Мангистау

В предстоящий вторник, 18 апреля, с 11:00 до 12:30 председатель областного суда Бек Аметов проведет личный прием жителей Бейнеуского района. Встречи пройдут в здании районного суда.



В этот же день с 15:30 до 17:00 запланирована встреча с жителями Мангистауского района в здании районного суда.



По вопросам, связанным с записью на личный прием, желающие могут обращаться по контактному номеру: 8 (7292) 70-14-04 - ответственный за личный прием сотрудник областного суда Данияр Джиенбаев.