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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

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С сельчанами встретится главный судья в Мангистау

Председатель областного суда примет жителей Мангистауского и Бейнеуского районов.

Председатель областного суда Бек Аметов
В предстоящий вторник, 18 апреля, с 11:00 до 12:30 председатель областного суда Бек Аметов проведет личный прием жителей Бейнеуского района. Встречи пройдут в здании районного суда.

В этот же день с 15:30 до 17:00 запланирована встреча с жителями Мангистауского района в здании районного суда.

По вопросам, связанным с записью на личный прием, желающие могут обращаться по контактному номеру: 8 (7292) 70-14-04 - ответственный за личный прием сотрудник областного суда Данияр Джиенбаев.



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