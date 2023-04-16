На освещение жалуются жители пригорода Актау

- Мне, например, страшно выходить с детьми вечером на прогулку. Да и какой комфорт гулять в темноте. К тому же, на улицах бродячие собаки, которым эта тьма, как и преступникам, «на руку», - говорит жительница жилого массива Ботагоз.

- На минувшей неделе завершены работы по установке дополнительных восьми электрических столбов в жилом массиве «Рауан». Существует специальная норма, регулирующая расстояние между столбами, она зависит от длины улицы. Так, на улицах жилого массива установлено от шести до семи светильников, - сообщил руководитель участка по уличному освещению ГКП «АУЭС» Нуржан Беганов.

- Мы следим за тем, чтобы на улицах горел свет, потому что здесь прогуливаются взрослые и дети. Для их безопасности мы стараемся вовремя менять лампы, - говорит главный специалист аппарата акима села Умирзак Габиден Молдагали.

Тему с освещением улиц подняли жители жилого массива «Рауан». Они говорят, что вдоль центральной дороги установлены тусклые фонари.На улицах жилого массива, начиная с 20-ой, свет есть лишь частично.В городском акимате заявили, что в жилом массиве «Рауан» проведена проверка состояния уличного освещения и оно якобы работает полностью везде. Контроль за освещением проводится дважды в месяц.Если от жителей поступит больше 10 заявок, выезжают специалисты и в обязательном порядке заменяют лампы.В городском акимате отметили, что специалисты постоянно ведут контроль за освещением дважды в месяц.Фото состояния освещения именно на улицах внутри жилого массива в акимате не предоставили.