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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:21

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На освещение жалуются жители пригорода Актау

Жалобу прокомментировали в городском акимате.

Фото жителей жилого массива Рауан
Тему с освещением улиц подняли жители жилого массива «Рауан». Они говорят, что вдоль центральной дороги установлены тусклые фонари.

На освещение жалуются жители пригорода Актау


На улицах жилого массива, начиная с 20-ой, свет есть лишь частично.

На освещение жалуются жители пригорода Актау


- Мне, например, страшно выходить с детьми вечером на прогулку. Да и какой комфорт гулять в темноте. К тому же, на улицах бродячие собаки, которым эта тьма, как и преступникам, «на руку», - говорит жительница жилого массива Ботагоз.


В городском акимате заявили, что в жилом массиве «Рауан» проведена проверка состояния уличного освещения и оно якобы работает полностью везде. Контроль за освещением проводится дважды в месяц.

Если от жителей поступит больше 10 заявок, выезжают специалисты и в обязательном порядке заменяют лампы.

- На минувшей неделе завершены работы по установке дополнительных восьми электрических столбов в жилом массиве «Рауан». Существует специальная норма, регулирующая расстояние между столбами, она  зависит от длины улицы. Так, на улицах жилого массива установлено от шести до семи светильников, - сообщил  руководитель участка по уличному освещению ГКП «АУЭС» Нуржан Беганов.


В городском акимате отметили, что специалисты постоянно ведут контроль за освещением дважды в месяц.

На освещение жалуются жители пригорода Актау

На освещение жалуются жители пригорода Актау

На освещение жалуются жители пригорода Актау


- Мы следим за тем, чтобы на улицах горел свет, потому что здесь прогуливаются взрослые и дети. Для их безопасности мы стараемся вовремя менять лампы, - говорит главный специалист аппарата акима села Умирзак Габиден Молдагали.


Фото состояния освещения именно на улицах внутри жилого массива в акимате не предоставили.



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