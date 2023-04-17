Из Ферганы в Мекку: паломников на велосипедах встретили в пригороде Актау

В областной станции Скорой помощи сообщили, что фельдшеры Мунайлинского отделения во время своего дежурства увидели двух мужчин на велосипедах с флагом Узбекистана. Медики решили поинтересоваться, не нужна ли им помощь.Путники рассказали, что они месяц назад выехали из Ферганы и держат свой путь в Мекку.Фельдшеры оказали им всю необходимую помощь и пожелали счастливого пути. В ответ же паломники выразили благодарность работникам Скорой помощи и пожелали им успехов в деле.