В Мангистау зафиксирован самый большой рост цен на авиабилеты

По итогам февраля текущего года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта в Казахстане увеличилась на 37,8 процента за год.В региональном разрезе наибольший рост цен зарегистрирован в нашем регионе: сразу плюс 65,3 процента за год.В тройку антилидеров также попали Жамбылская область (плюс 55,6 процента за год) и Астана (плюс 53,6 процента).Спад цен наблюдается в Улытауской, Алматинской и Карагандинской областях.Доходы авиакомпаний за два месяца этого года составили 97,8 миллиарда тенге. В том же году он был значительно ниже - 48,4 миллиарда тенге.