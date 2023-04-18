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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 708

За купание подростков в неположенном месте в Актау оштрафовали их родителей

Два подростка в возрасте 15 лет искупались в запрещенном месте в 4А микрорайоне и сняли это на видео. В итоге на их родителей наложили штраф. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
В Актау подростки купались в запрещенном месте в 4А микрорайоне и опубликовали видео своих действий в социальной сети.

Сотрудники ювенальной полиции установили личности двух 15-летних подростков.

- На законных представителей подростков составили административные протоколы по части 1 статьи 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». С правонарушителями проведена профилактическая работа, - пояснили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 2 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:22
Если это про тот пирс который был построен при строительстве скальной тропы за счет НКОК в дар жителям Мангистау, то тут надо не жителей прессовать, а спросить у акимата пояснить почему общего пользования стал объектом предпринимательской деятельности конкретных компаний в ущерб желаниям жителей!?? И почему данная территория стала запретной для купания, при том что данная территория хорошо просматривается со спасательной станции и там всегда купались еще со времен первых пирсов построенных более 50 лет назад, кто и на каком основании принял такое решение интересно. Мир всем!
 
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  • Ed Word
 ak12 (Посетители) Сегодня, 13:09
Молодцы пацаны.Продолжают традиции.Открыли сезон.Обычно мы в детстве 1го мая начинали нырять.Счастливое было время.На камеру не снимали.Никто никого не штрафовал.Единственное наказание-подзатыльник от родителей, если узнают конечно.
 
 

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