За купание подростков в неположенном месте в Актау оштрафовали их родителей

Статья 364. Нарушение правил общего водопользования

1. Нарушение правил общего водопользования, совершенное в виде:

1) купания, забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя скота, катания на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах;

2) ограничения физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков, – влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере двух, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока двух месячных расчетных показателей.

В Актау подростки купались в запрещенном месте в 4А микрорайоне и опубликовали видео своих действий в социальной сети.Сотрудники ювенальной полиции установили личности двух 15-летних подростков.- На законных представителей подростков составили административные протоколы по части 1 статьи 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». С правонарушителями проведена профилактическая работа, - пояснили в пресс-службе ведомства.