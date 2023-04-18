За купание подростков в неположенном месте в Актау оштрафовали их родителей

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В Актау подростки купались в запрещенном месте в 4А микрорайоне и опубликовали видео своих действий в социальной сети.
Сотрудники ювенальной полиции установили личности двух 15-летних подростков.
- На законных представителей подростков составили административные протоколы по части 1 статьи 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». С правонарушителями проведена профилактическая работа, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Для справки:
Сотрудники ювенальной полиции установили личности двух 15-летних подростков.
- На законных представителей подростков составили административные протоколы по части 1 статьи 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». С правонарушителями проведена профилактическая работа, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Для справки: