Вниманию жителей 5 дома 4 микрорайона!

В соответствии со статьей 42-1 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" инициативная группа в количестве 12 (двенадцати) собственников квартир нежилых помещений инициирует созыв собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская облость, г.Актау, 4 микрорайон, дом №5.

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Место проведения собрания: в холле на 1 этаже в 19:00 часов

Дата проведения: 30 апреля (воскресенье) 2023 г.



Данное объявление оплачено