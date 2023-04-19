Назначен заместитель прокурора Мангистауской области

Даурен Тузелбекович Медетбеков родился в 1981 году.Службу в надзорных органах начал в 2004 году в прокуратуре Мойынкумского района Жамбылской области.В разное время работал в органах прокуратуры Жамбылской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.До назначения на должность заместителя прокурора Мангистауской области работал прокурором Исатайского района Атырауской области.Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (За воинскую доблесть).Общий стаж работы в органах прокуратуры – 19 лет. Является старшим советником юстиции.