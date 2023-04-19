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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 899

Назначен заместитель прокурора Мангистауской области

Приказом Генерального Прокурора от 14 апреля 2023 года заместителем прокурора Мангистауской области назначен Даурен Медетбеков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото из архива Lada.kz
Даурен Тузелбекович Медетбеков родился в 1981 году.

Назначен заместитель прокурора Мангистауской области


Службу в надзорных органах начал в 2004 году в прокуратуре Мойынкумского района Жамбылской области.

В разное время работал в органах прокуратуры Жамбылской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

До назначения на должность заместителя прокурора Мангистауской области работал прокурором Исатайского района Атырауской области.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (За воинскую доблесть).

Общий стаж работы в органах прокуратуры – 19 лет. Является старшим советником юстиции.



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