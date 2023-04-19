Крокодил в Каспийском море: видео из соцсетей назвали фейком

Кадр с видеоролика
Пользователи Сети обсуждают видеоролик, на котором мужчина за кадром говорит, что в Каспийском море плывет крокодил.
- Никогда не было в Каспии крокодилов. Сейчас появились. После землетрясения, - говорит мужчина за кадром.
Руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов назвал эту информацию фейком.
- Видеозапись не может быть снята в Каспийском море. Ведь крокодил обитает в пресной воде. Он также живет в тропических и субтропических регионах, таких как Африка, где погода теплая. Крокодилы не могут адаптироваться к нашему климату. Поэтому, тщательно проанализировав видео, мы убедились, что информация ложная, - сказал Габбас Досатов.
В 2015 году, восемь лет назад, сообщалось, что в казахстанском секторе Каспийского моря могут появиться крокодилы и кайманы. Такое мнение высказывала председатель Саратовской организации защиты животных Людмила Бочкарева, ссылаясь на то, что Волга уже переполнена беспризорными экзотическими животными, в том числе и аллигаторами.
«Люди берут маленького крокодильчика, а наигравшись, отпускают его в Волгу, – цитировал ее слова портал «Бизнес-Вектор».
Казахстанский эколог Алексей Гладков в ответ на это сказал, что при кажущейся анекдотичности этой ситуации к ней следует отнестись весьма серьезно.
– Крокодилов в Волге находят уже много лет подряд. Разумеется, нашу зиму ни один из них не переживет – для аллигатора критична температура ниже +20 градусов. Но при благоприятных погодных условиях эти животные способны мигрировать в привычную среду обитания – поймы рек, а также протоки и болота. Практически все казахстанское побережье Каспия соответствует этим критериям: оно изобилует заболоченными низменностями, в которых аллигаторам и кайманам хватило бы и пищи, и солнца. Конечно, пока рано опасаться, что крокодилы укоренятся в экосистеме каспийского региона. Но климат на Земле заметно потеплел. К тому же, гребнистые крокодилы, кстати самые агрессивные, обитают как раз в соленых водоемах и отличаются большой живучестью.
- Никогда не было в Каспии крокодилов. Сейчас появились. После землетрясения, - говорит мужчина за кадром.
Руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов назвал эту информацию фейком.
- Видеозапись не может быть снята в Каспийском море. Ведь крокодил обитает в пресной воде. Он также живет в тропических и субтропических регионах, таких как Африка, где погода теплая. Крокодилы не могут адаптироваться к нашему климату. Поэтому, тщательно проанализировав видео, мы убедились, что информация ложная, - сказал Габбас Досатов.
В 2015 году, восемь лет назад, сообщалось, что в казахстанском секторе Каспийского моря могут появиться крокодилы и кайманы. Такое мнение высказывала председатель Саратовской организации защиты животных Людмила Бочкарева, ссылаясь на то, что Волга уже переполнена беспризорными экзотическими животными, в том числе и аллигаторами.
«Люди берут маленького крокодильчика, а наигравшись, отпускают его в Волгу, – цитировал ее слова портал «Бизнес-Вектор».
Казахстанский эколог Алексей Гладков в ответ на это сказал, что при кажущейся анекдотичности этой ситуации к ней следует отнестись весьма серьезно.
– Крокодилов в Волге находят уже много лет подряд. Разумеется, нашу зиму ни один из них не переживет – для аллигатора критична температура ниже +20 градусов. Но при благоприятных погодных условиях эти животные способны мигрировать в привычную среду обитания – поймы рек, а также протоки и болота. Практически все казахстанское побережье Каспия соответствует этим критериям: оно изобилует заболоченными низменностями, в которых аллигаторам и кайманам хватило бы и пищи, и солнца. Конечно, пока рано опасаться, что крокодилы укоренятся в экосистеме каспийского региона. Но климат на Земле заметно потеплел. К тому же, гребнистые крокодилы, кстати самые агрессивные, обитают как раз в соленых водоемах и отличаются большой живучестью.