Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.07 KZT
  • €1 = 497.35 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 1527

Крокодил в Каспийском море: видео из соцсетей назвали фейком

Видео, где мужчина говорит, что в Каспийском море плывет крокодил, назвали фейком. Об этом заявил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

Кадр с видеоролика
Пользователи Сети обсуждают видеоролик, на котором мужчина за кадром говорит, что в Каспийском море плывет крокодил.

- Никогда не было в Каспии крокодилов. Сейчас появились. После землетрясения, - говорит мужчина за кадром.

Руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов назвал эту информацию фейком.



- Видеозапись не может быть снята в Каспийском море. Ведь крокодил обитает в пресной воде. Он также живет в тропических и субтропических регионах, таких как Африка, где погода теплая. Крокодилы не могут адаптироваться к нашему климату. Поэтому, тщательно проанализировав видео, мы убедились, что информация ложная, - сказал Габбас Досатов.

В 2015 году, восемь лет назад, сообщалось, что в казахстанском секторе Каспийского моря могут появиться крокодилы и кайманы. Такое мнение высказывала председатель Саратовской организации защиты животных Людмила Бочкарева, ссылаясь на то, что Волга уже переполнена беспризорными экзотическими животными, в том числе и аллигаторами.

«Люди берут маленького крокодильчика, а наигравшись, отпускают его в Волгу, – цитировал ее слова портал «Бизнес-Вектор».

Казахстанский эколог Алексей Гладков в ответ на это сказал, что при кажущейся анекдотичности этой ситуации к ней следует отнестись весьма серьезно.

– Крокодилов в Волге находят уже много лет подряд. Разумеется, нашу зиму ни один из них не переживет – для аллигатора критична температура ниже +20 градусов. Но при благоприятных погодных условиях эти животные способны мигрировать в привычную среду обитания – поймы рек, а также протоки и болота. Практически все казахстанское побережье Каспия соответствует этим критериям: оно изобилует заболоченными низменностями, в которых аллигаторам и кайманам хватило бы и пищи, и солнца. Конечно, пока рано опасаться, что крокодилы укоренятся в экосистеме каспийского региона. Но климат на Земле заметно потеплел. К тому же, гребнистые крокодилы, кстати самые агрессивные, обитают как раз в соленых водоемах и отличаются большой живучестью.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Leocat (Посетители) Сегодня, 18:32
Я в детстве не раз видел крокодилов на побережье и даже там, где сейчас скальная тропа. Даже удивительно что люди об этом не знают. Да и на Ивушке году в 2014 примерно видели одного и не только я.

Другое дело, что постепенно их популяция в Каспии сильно сократилась

Несмотря на то, что крокодилы любят пресную воду, так же встречаются такие представители, что вполне приспособлены к соленой воде. Нет этих животных только в Европе, а в тропических частях Америки, Африки, также в Австралии или в Азии их вполне можно встретить.

Информация из открытых источников, если что...

Крокодилы Каспия, также известные как каспийские крокодилы, являются одними из наиболее редких и находящихся под угрозой исчезновения видов крокодилов. Они обитают в прибрежных зонах Каспийского моря, в странах как Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

Каспийские крокодилы являются крупнейшими хищниками в своих экосистемах, достигая длины до 6 метров и веса до 1000 кг. Они имеют длинные, узкие морды и широкие тела с плоскими хвостами, которые помогают им плавать в воде. Эти крокодилы являются всеядными и питаются различными животными, включая рыбу, грызунов, птиц и млекопитающих.

К сожалению, крокодилы Каспия находятся под угрозой исчезновения из-за различных факторов, включая охоту на них, потерю среды обитания и изменение климата. В настоящее время проводятся различные мероприятия по сохранению этих видов, включая программы разведения в неволе, защиту среды обитания и мониторинг численности популяции.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • VeraSad
 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:48
Да что там крокодил...помнится в Акшакуре льва поймали, теперь он в Алма-Атинском зоопарке живёт

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Leocat
 VeraSad (Посетители) Сегодня, 17:44
Он голодный, его покормить нужно, чтобы на людей не нападал. А ещё ему нужна защита от актуских вандалов, которые могут и зубы повыбивать и хвост оторвать. Бедолага даже не догадывается куда приплыл.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 17:13
Прикольно крокодил после землетрясения вылез.скоро кадзю вылезет и будет новый последний рубеж
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Kain-Livesy
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:10
Можете спать спокойно " каспийского" крокодила,съели "каспийские" львы.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
MKC (Посетители) Сегодня, 17:05
У нас берег не такой песчанный....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 16:55

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика