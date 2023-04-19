До трех лет могут продлить трудовой договор для работников нефтяных компаний

фото: Турар Казангапов
С работниками нефтесервиной компании могут заключать контракт на три года, а не на год, заявил Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».
- Правительство уделяет особое внимание западным регионам, где сосредоточены нефтегазовые предприятия. В некоторых предприятиях сохраняются риски. Поэтому эти вопросы системно рассматривают компании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз». Им поручено рассмотреть вопрос о продлении годичных трудовых договоров на три года для работников компаний, оказывающих сервисные услуги, - добавил Алтай Кульгинов.
Председатель правления «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что требования рабочих из Жанаозена постоянно меняются, передает Tengrinews.kz.
Об этом глава КМГ сообщил в кулуарах совещания по вопросам социально-экономического развития страны, проходившего с участием Президента.
- Требование граждан, пришедших на переговоры, - заключить контракт на три года. Мы сказали, что готовы выполнить это требование. В общем, это бизнес. В бизнесе должна быть конкуренция. Здесь одна компания выиграла, а другая проиграла. Компания-победитель заявила, что готова принять на работу сотрудников «БерАли». Позже от этой компании отказались и рабочие, - пояснил Магзум Мирзагалиев.
Мирзагалиев пояснил, почему нефтяники работают только по контракту.
- Ранее тендерное соглашение заключалось на один год. Сейчас мы решили перейти на трехлетний контракт. Это не только позиция «КазМунайГаз». У частных компаний есть свои риски. Будет сложно, если они подпишут на три года, а потом цена на оборудование возрастет из-за инфляции. Конечно, это зависит от готовности каждой компании, - сказал Мирзагалиев.
По его словам, требования нефтяников часто меняются.
- Мы сказали, что готовы к работе. Однако они сказали, что хотят устроиться на работу в «Озенмунайгаз». Это очень необоснованное, невыполнимое требование, потому что в очереди стоят 9 тысяч человек. Дело в том, что есть определенный алгоритм входа в «Озенмунайгаз». В первую очередь необходимо устроиться на работу в коммунальное предприятие, и только потом будет возможность устроиться на работу в компанию, - пояснил глава КМГ.
При этом Мирзагалиев заверил, что решение для этих рабочих будет найдено.
- Я верю, что решение для этих рабочих будет найдено, если наши переговоры пройдут конструктивно. Эти ребята еще в Астане, и ведутся соответствующие переговоры. Теперь, конечно, есть надежда, думаю, все уладится, - заявил он.
Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.
В «КазМунайГаз» заявили, что в ходе переговоров рабочим из Жанаозена предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби» с сохранением заработных плат. Но, по данным компании, собравшиеся у здания Минэнерго отказались, заявив, что им нужна работа в «Озенмунайгаз».
Через сутки всех пикетировавших задержали полицейские. Как пояснили в Генпрокуратуре, всего было задержано 126 человек. Позже всех отпустили. Пятеро человек были привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции протеста по статье 488 КоАП в виде предупреждения, они также были отпущены.
- Правительство уделяет особое внимание западным регионам, где сосредоточены нефтегазовые предприятия. В некоторых предприятиях сохраняются риски. Поэтому эти вопросы системно рассматривают компании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз». Им поручено рассмотреть вопрос о продлении годичных трудовых договоров на три года для работников компаний, оказывающих сервисные услуги, - добавил Алтай Кульгинов.
Председатель правления «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что требования рабочих из Жанаозена постоянно меняются, передает Tengrinews.kz.
Об этом глава КМГ сообщил в кулуарах совещания по вопросам социально-экономического развития страны, проходившего с участием Президента.
- Требование граждан, пришедших на переговоры, - заключить контракт на три года. Мы сказали, что готовы выполнить это требование. В общем, это бизнес. В бизнесе должна быть конкуренция. Здесь одна компания выиграла, а другая проиграла. Компания-победитель заявила, что готова принять на работу сотрудников «БерАли». Позже от этой компании отказались и рабочие, - пояснил Магзум Мирзагалиев.
Мирзагалиев пояснил, почему нефтяники работают только по контракту.
- Ранее тендерное соглашение заключалось на один год. Сейчас мы решили перейти на трехлетний контракт. Это не только позиция «КазМунайГаз». У частных компаний есть свои риски. Будет сложно, если они подпишут на три года, а потом цена на оборудование возрастет из-за инфляции. Конечно, это зависит от готовности каждой компании, - сказал Мирзагалиев.
По его словам, требования нефтяников часто меняются.
- Мы сказали, что готовы к работе. Однако они сказали, что хотят устроиться на работу в «Озенмунайгаз». Это очень необоснованное, невыполнимое требование, потому что в очереди стоят 9 тысяч человек. Дело в том, что есть определенный алгоритм входа в «Озенмунайгаз». В первую очередь необходимо устроиться на работу в коммунальное предприятие, и только потом будет возможность устроиться на работу в компанию, - пояснил глава КМГ.
При этом Мирзагалиев заверил, что решение для этих рабочих будет найдено.
- Я верю, что решение для этих рабочих будет найдено, если наши переговоры пройдут конструктивно. Эти ребята еще в Астане, и ведутся соответствующие переговоры. Теперь, конечно, есть надежда, думаю, все уладится, - заявил он.
Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.
В «КазМунайГаз» заявили, что в ходе переговоров рабочим из Жанаозена предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби» с сохранением заработных плат. Но, по данным компании, собравшиеся у здания Минэнерго отказались, заявив, что им нужна работа в «Озенмунайгаз».
Через сутки всех пикетировавших задержали полицейские. Как пояснили в Генпрокуратуре, всего было задержано 126 человек. Позже всех отпустили. Пятеро человек были привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции протеста по статье 488 КоАП в виде предупреждения, они также были отпущены.
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