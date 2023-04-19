Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.07 KZT
  • €1 = 497.35 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 748

До трех лет могут продлить трудовой договор для работников нефтяных компаний

Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов остановился на трудовых спорах в нефтегазовой сфере. По его словам, компании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» рассматривают вопрос о продлении годичных трудовых договоров на три года для работников компаний, оказывающих сервисные услуги, передает МИА «Казинформ».

фото: Турар Казангапов
С работниками нефтесервиной компании могут заключать контракт на три года, а не на год, заявил Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

- Правительство уделяет особое внимание западным регионам, где сосредоточены нефтегазовые предприятия. В некоторых предприятиях сохраняются риски. Поэтому эти вопросы системно рассматривают компании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз». Им поручено рассмотреть вопрос о продлении годичных трудовых договоров на три года для работников компаний, оказывающих сервисные услуги, - добавил Алтай Кульгинов.

Председатель правления «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что требования рабочих из Жанаозена постоянно меняются, передает Tengrinews.kz.

Об этом глава КМГ сообщил в кулуарах совещания по вопросам социально-экономического развития страны, проходившего с участием Президента.

- Требование граждан, пришедших на переговоры, - заключить контракт на три года. Мы сказали, что готовы выполнить это требование. В общем, это бизнес. В бизнесе должна быть конкуренция. Здесь одна компания выиграла, а другая проиграла. Компания-победитель заявила, что готова принять на работу сотрудников «БерАли». Позже от этой компании отказались и рабочие, - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Мирзагалиев пояснил, почему нефтяники работают только по контракту.

- Ранее тендерное соглашение заключалось на один год. Сейчас мы решили перейти на трехлетний контракт. Это не только позиция «КазМунайГаз». У частных компаний есть свои риски. Будет сложно, если они подпишут на три года, а потом цена на оборудование возрастет из-за инфляции. Конечно, это зависит от готовности каждой компании, - сказал Мирзагалиев.

По его словам, требования нефтяников часто меняются.

- Мы сказали, что готовы к работе. Однако они сказали, что хотят устроиться на работу в «Озенмунайгаз». Это очень необоснованное, невыполнимое требование, потому что в очереди стоят 9 тысяч человек. Дело в том, что есть определенный алгоритм входа в «Озенмунайгаз». В первую очередь необходимо устроиться на работу в коммунальное предприятие, и только потом будет возможность устроиться на работу в компанию, - пояснил глава КМГ.

При этом Мирзагалиев заверил, что решение для этих рабочих будет найдено.

- Я верю, что решение для этих рабочих будет найдено, если наши переговоры пройдут конструктивно. Эти ребята еще в Астане, и ведутся соответствующие переговоры. Теперь, конечно, есть надежда, думаю, все уладится, - заявил он.

Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.

В «КазМунайГаз» заявили, что в ходе переговоров рабочим из Жанаозена предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби» с сохранением заработных плат. Но, по данным компании, собравшиеся у здания Минэнерго отказались, заявив, что им нужна работа в «Озенмунайгаз».

Через сутки всех пикетировавших задержали полицейские. Как пояснили в Генпрокуратуре, всего было задержано 126 человек. Позже всех отпустили. Пятеро человек были привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции протеста по статье 488 КоАП в виде предупреждения, они также были отпущены.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика