Зарплата производственного персонала повысилась на 30 процентов - «МАЭК» в ответ на обращение своих сотрудников

Новое обращение членов Первичной профсоюзной организации «YNTYMAQ» товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» прокомментировали в пресс-службе предприятия. Там предоставили информацию о принятых действиях по улучшению условий труда своих работников за период с 2020 по 2023 годы.



По информации предприятия, за это время произошло повышение заработной платы производственного персонала на 30 процентов (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), назначена выплата оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от десяти и 25 месячных расчётных показателей, а также с февраля этого года повышены оклады низкооплачиваемых работников на 35 процентов.



- Стоит отметить, что из-за убыточности регулируемых видов услуг (тепловая энергия и все виды воды) «МАЭК» с июля прошлого года неоднократно подавал в уполномоченные органы заявки на увеличение тарифов. К примеру, несмотря на необходимость увеличения тарифов на регулируемые виды услуг в среднем на 66 процентов, тарифы на 2023 год были увеличены и утверждены на уровне в среднем 8 процентов, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.



В организации отметили, что в сентябре 2022 года была подана заявка на увеличение тарифа с 14,87 тенге за 1 кВт/час до 18,47 тенге за 1 кВт/час (или на 24 процента) на производство электроэнергии. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве энергетики Республики Казахстан.



- Ежегодно на МАЭК проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Закуп для проведения аудиторских услуг проводится через сайт госзакупок. Помимо этого, в настоящее время ведется комплексная проверка предприятия прокуратурой Мангистауской области.