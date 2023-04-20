Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.63 KZT
  • €1 = 499.37 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 575

Зарплата производственного персонала повысилась на 30 процентов - «МАЭК» в ответ на обращение своих сотрудников

В энергокомбинате ответили на очередное ообращение работников предприятия касательно заработной платы. По данным пресс-службы организации, в марте прошлого года производственному персоналу, за исключением руководителей и работников управления, повысили заработную плату на 30 процентов.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Новое обращение членов Первичной профсоюзной организации «YNTYMAQ» товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» прокомментировали в пресс-службе предприятия. Там предоставили информацию о принятых действиях по улучшению условий труда своих работников за период с 2020 по 2023 годы.

По информации предприятия, за это время произошло повышение заработной платы производственного персонала на 30 процентов (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), назначена выплата оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от десяти и 25 месячных расчётных показателей, а также с февраля этого года повышены оклады низкооплачиваемых работников на 35 процентов.

- Стоит отметить, что из-за убыточности регулируемых видов услуг (тепловая энергия и все виды воды) «МАЭК» с июля прошлого года неоднократно подавал в уполномоченные органы заявки на увеличение тарифов. К примеру, несмотря на необходимость увеличения тарифов на регулируемые виды услуг в среднем на 66 процентов, тарифы на 2023 год были увеличены и утверждены на уровне в среднем 8 процентов, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.

В организации отметили, что в сентябре 2022 года была подана заявка на увеличение тарифа с 14,87 тенге за 1 кВт/час до 18,47 тенге за 1 кВт/час (или на 24 процента) на производство электроэнергии. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве энергетики Республики Казахстан.

- Ежегодно на МАЭК проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Закуп для проведения аудиторских услуг проводится через сайт госзакупок. Помимо этого, в настоящее время ведется комплексная проверка предприятия прокуратурой Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика