Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Апреля
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.63 KZT
  • €1 = 499.37 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 08:46

Просмотров: 764

Пострадавшая при взрыве дома в Жанаозене женщина пришла в сознание

Находящаяся в реанимации Жанаозенской городской больницы женщина, пострадавшая при взрыве дома, пришла в сознание. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима города.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Получившая ожоги тела и перелом позвоночника пострадавшая при взрыве жилого дома в Жанаозене вчера, 20 апреля, пришла в сознание.

Со слов руководства больницы, состояние женщины стабильно тяжелое, она продолжает находиться в отделении реанимации.

- Отключена от аппарата искусственного дыхания, дышит самостоятельно, осознанно отвечает на вопросы врачей. Состояние другого пациента, также находящегося в реанимационном отделении, оценивается как крайне тяжелое, - пояснили медики больницы.

Пациенты, находящиеся в стабильно среднем состоянии, – две девочки и мужчина.

- Школьниц посетил психолог, который провел беседу, - сообщили в медучреждении.

Напомним, ранее о состоянии пострадавших от взрыва в Жанаозене рассказали врачи.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика