Пострадавшая при взрыве дома в Жанаозене женщина пришла в сознание

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Получившая ожоги тела и перелом позвоночника пострадавшая при взрыве жилого дома в Жанаозене вчера, 20 апреля, пришла в сознание.
Со слов руководства больницы, состояние женщины стабильно тяжелое, она продолжает находиться в отделении реанимации.
- Отключена от аппарата искусственного дыхания, дышит самостоятельно, осознанно отвечает на вопросы врачей. Состояние другого пациента, также находящегося в реанимационном отделении, оценивается как крайне тяжелое, - пояснили медики больницы.
Пациенты, находящиеся в стабильно среднем состоянии, – две девочки и мужчина.
- Школьниц посетил психолог, который провел беседу, - сообщили в медучреждении.
Напомним, ранее о состоянии пострадавших от взрыва в Жанаозене рассказали врачи.
Со слов руководства больницы, состояние женщины стабильно тяжелое, она продолжает находиться в отделении реанимации.
- Отключена от аппарата искусственного дыхания, дышит самостоятельно, осознанно отвечает на вопросы врачей. Состояние другого пациента, также находящегося в реанимационном отделении, оценивается как крайне тяжелое, - пояснили медики больницы.
Пациенты, находящиеся в стабильно среднем состоянии, – две девочки и мужчина.
- Школьниц посетил психолог, который провел беседу, - сообщили в медучреждении.
Напомним, ранее о состоянии пострадавших от взрыва в Жанаозене рассказали врачи.
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