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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:06

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О состоянии пострадавших от взрыва в Жанаозене рассказали врачи

В данный момент в реанимационном отделении находятся два человека – мужчина 1977 года рождения и женщина 2000 года рождения. Последняя находилась на 17-18 неделе беременности. Об этом сообщили в Жанаозенской городской многопрофильной больнице.

Место происшествия
О состоянии пострадавших при взрыве жилого дома рассказали врачи Жанаозенской городской больницы.

Из пяти пострадавших, находящихся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжёлом состоянии.

Одной из пациентов, получившей ожоги тела и перелом позвоночника, женщине 2000 года рождения провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности.

Другой пострадавший - мужчина 1977 года рождения – также находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей. Вчера, 17 апреля, ему провели операцию, тем самым сохранив ноги.

- Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения – получают лечение в отделении травматологии, - добавили в городской больнице.

Один из пострадавших находится в Мангистауской областной больнице (МОБ). Мужчина 1972 года рождения был транспортирован на «Скорой» медавиации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 60-70 процентов поверхности тела.

- Пациент находится в отделении реанимации, в сознании, в тяжёлом состоянии. Проводится лечение, - отметили в пресс-службе МОБ.

Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.



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