О состоянии пострадавших от взрыва в Жанаозене рассказали врачи

Место происшествия
О состоянии пострадавших при взрыве жилого дома рассказали врачи Жанаозенской городской больницы.
Из пяти пострадавших, находящихся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжёлом состоянии.
Одной из пациентов, получившей ожоги тела и перелом позвоночника, женщине 2000 года рождения провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности.
Другой пострадавший - мужчина 1977 года рождения – также находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей. Вчера, 17 апреля, ему провели операцию, тем самым сохранив ноги.
- Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения – получают лечение в отделении травматологии, - добавили в городской больнице.
Один из пострадавших находится в Мангистауской областной больнице (МОБ). Мужчина 1972 года рождения был транспортирован на «Скорой» медавиации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 60-70 процентов поверхности тела.
- Пациент находится в отделении реанимации, в сознании, в тяжёлом состоянии. Проводится лечение, - отметили в пресс-службе МОБ.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
Из пяти пострадавших, находящихся в больнице, двое лежат в реанимации в тяжёлом состоянии.
Одной из пациентов, получившей ожоги тела и перелом позвоночника, женщине 2000 года рождения провели операцию. Она находилась на 17-18 неделе беременности.
Другой пострадавший - мужчина 1977 года рождения – также находится в реанимационном отделении с синдромом длительного сдавления нижних конечностей. Вчера, 17 апреля, ему провели операцию, тем самым сохранив ноги.
- Трое пострадавших – девочки 2008 и 2014 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения – получают лечение в отделении травматологии, - добавили в городской больнице.
Один из пострадавших находится в Мангистауской областной больнице (МОБ). Мужчина 1972 года рождения был транспортирован на «Скорой» медавиации. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 60-70 процентов поверхности тела.
- Пациент находится в отделении реанимации, в сознании, в тяжёлом состоянии. Проводится лечение, - отметили в пресс-службе МОБ.
Напомним, около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
Позже стало известно, что спасателями из-под завалов в Жанаозене извлечены живыми четыре человека и четверо погибших.
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