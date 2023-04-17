Из-за взрыва в Жанаозене обрушился подъезд: пострадали 11 человек

Около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).По предварительным данным от МЧС, пострадали 11 человек. Они переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.