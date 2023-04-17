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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: 17-04-2023, 08:20

Просмотров: 4269

Из-за взрыва в Жанаозене обрушился подъезд: пострадали 11 человек

В МЧС рассказали о ЧП в Жанаозене.

Фото МЧС
Около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошел взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).

По предварительным данным от МЧС, пострадали 11 человек. Они переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.




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