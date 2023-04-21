Поздравляем со светлым и чистым праздником Ораза айт!

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Пусть вся наша жизнь, как и этот день, будет наполнена только добрыми делами, чистыми мыслями и милосердием. Желаем всем жителям Мангистау духовной силы, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!
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Пятница, 21 Апреля
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