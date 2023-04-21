Неиспользуемые 25 тысяч гектаров земель в Бейнеуском районе возвращены государству

Прокурорами Бейнеуского района было установлено, что пастбищные земли не осваивались крестьянскими хозяйствами свыше 2-х лет.



- В соответствии с требованиями Земельного кодекса землепользователи должны использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. Выявленные факты, то есть неиспользование земельных участков, оказывают отрицательное влияние на социально-экономическую сферу района и не позволяют развиваться сельскому хозяйству, - сообщили в прокуратуре.



По выявленным нарушениям законности в адрес акимата района было внесено представление, в результате чего государству были возвращены 33 земельных участка общей площадью 25 тысяч гектаров, кадастровой стоимостью 26 миллионов тенге, сообщили в прокуратуре.