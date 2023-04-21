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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:56

Просмотров: 320

Сухопутные войска в Мангистау отмечают 30-летний юбилей

На сегодня сухопутные войска оснащены современными образцами вооружения и военной техники, высокоточного оружия, средствами связи, разведки, автоматизированными системами управления казахстанского и зарубежного производства, сообщили в Актауском гарнизоне.

Фото предоставили в Актауском гарнизоне
Сухопутные войска казахстанской армии - самый многочисленный по составу вид Вооруженных Сил. Он создан в апреле 1993 года на базе 40-й общевойсковой армии.

В Актауском гарнизоне в состав Сухопутных войск входят 390-ая бригада морской пехоты, база материального технического обеспечения, разведывательный полк.

Сухопутные войска в Мангистау отмечают 30-летний юбилей


Их основные задачи - поддержание готовности войск для отражения агрессии, вооруженная защита территориальной целостности и суверенитета страны, охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы на суше, а также выполнение миротворческих и других задач.

В состав Сухопутных войск входят региональные командования «Юг», «Восток», «Запад» и «Астана». Они обеспечивают стабильную обстановку в зонах ответственности и всегда готовы дать отпор любому противнику.

Сухопутные войска в Мангистау отмечают 30-летний юбилей


Сухопутные войска оснащены современными образцами вооружения и военной техники, высокоточного оружия, средствами связи, разведки, автоматизированными системами управления казахстанского и зарубежного производства.

Подготовка кадров для данного вида войск осуществляется в специализированных военно-учебных заведениях. Офицеров обучают в Военном институте Сухопутных войск в городе Алматы. Профессиональных сержантов выпускает Военный колледж в Щучинске. Младшие специалисты проходят подготовку в Учебном центре в Гвардейском гарнизоне.

Высокую огневую мощь Сухопутных войск обеспечивают Ракетные войска и артиллерия. В состав РВиА входят соединения тактических ракет, части гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийская разведка, минометные и противотанковые подразделения.

Сухопутные войска в Мангистау отмечают 30-летний юбилей


С учетом изменений форм и методов вооруженной борьбы в Сухопутных войсках постоянно корректируются обучение и методика боевой подготовки личного состава, обновляется парк вооружения, развивается военная инфраструктура, ежегодно повышается качество и количество проводимых учений.

Сегодня Сухопутные войска Вооруженных Сил РК являются самодостаточным, высокомобильным, технически оснащенным видом Вооруженных Сил и надежно стоят на страже суверенитета и военной безопасности нашей Независимой страны.



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