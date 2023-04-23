Насколько подорожали услуги кинотеатров в Мангистау

По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, наибольшее удорожание было отмечено в Акмолинской области: на 66,7 процента за год.Среди антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (плюс 27,7 процента) и Абайская (плюс 25 процентов) области.Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской (плюс 0,2 процента), Карагандинской (плюс 2,8 процента) и Атырауской (плюс 3,9 процента) областях. В Мангистауской же области цена возросла на 5,9 процента.Стоит отметить, что в Шымкенте стоимость услуг кинотеатров, наоборот, снизилась на 2,8 процента.К 2030 году в Казахстане планируется увеличить прокат отечественных фильмов в кинотеатрах страны до 35 процентов. Также планируется продвижение казахстанского кинематографа на международных фестивалях и конкурсах.