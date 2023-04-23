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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:01

Просмотров: 248

Насколько подорожали услуги кинотеатров в Мангистау

Цены на услуги кинотеатров по итогам марта по стране выросли сразу на 12,3% за год.

Фото из доступных источников
По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, наибольшее удорожание было отмечено в Акмолинской области: на 66,7 процента за год.

Среди антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (плюс 27,7 процента) и Абайская (плюс 25 процентов) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской (плюс 0,2 процента), Карагандинской (плюс 2,8 процента) и Атырауской (плюс 3,9 процента) областях. В Мангистауской же области цена возросла на 5,9 процента.

Стоит отметить, что в Шымкенте стоимость услуг кинотеатров, наоборот, снизилась на 2,8 процента.

К 2030 году в Казахстане планируется увеличить прокат отечественных фильмов в кинотеатрах страны до 35 процентов. Также планируется продвижение казахстанского кинематографа на международных фестивалях и конкурсах.

Насколько подорожали услуги кинотеатров в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:01
Давно перестал ходить в эти харчевни foo (кинотеатром к сожалению назвать их уже не могу)! Как только погаснет свет (все прям только этого и ждут) и начинается: опоздавшие шлындать в поисках своих мест, а потом со всех сторон хруст, шелест, чавканье и отрыжки... huh huh huh Фууу! Противно! Короче, никакой культур-мультур...
 
 

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