Сложную операцию по пересадке мочеточника провели в Актау

- Пациентка жаловалась на боли во время мочеиспускания. После перенесенной ранее тяжелой операции проведение лапароскопической операции брюшной полости представляло значительные трудности. Это было связано с послеоперационным периодом. Мы проконсультировались с опытными врачами-гинекологами Нурланом Жакиевым и Болатом Ишангали и назначили операцию, - рассказал Мурат Бекхожин.

Проведение операции

- Послеоперационный период прошел без осложнений. Через месяц стент, установленный в мочеточнике, был извлечен. В настоящее время общее состояние пациентки удовлетворительное. Жалоб нет. Женщина выписана и направлена на амбулаторное лечение, - сообщил Мурат Бекхожин.

Врачи Мурат Бекхожин, Нурлан Жакиев и Болат Ишангали

По словам заведующего урологическим отделением Мурата Бекхожина, 40-летняя пациентка поступила в плановом порядке с диагнозом левосторонний мочеточниково-влагалищный свищ. В анамнезе пациентки было четыре операции по иссечению живота.Врачами была проведена лапароскопическая реконструктивная операция, то есть полное удаление мочеточника из влагалища, пересадка мочеточника в мочевой пузырь и стентирование мочеточника. ⠀Напоминаем, что плановые операции проводятся по обязательному социальному медицинскому страхованию, экстренные - по гарантированному объему медицинской помощи.