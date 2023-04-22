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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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Сложную операцию по пересадке мочеточника провели в Актау

Операция продолжалась четыре часа. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Фото предоставили в областной многопрофильной больнице
По словам заведующего урологическим отделением Мурата Бекхожина, 40-летняя пациентка поступила в плановом порядке с диагнозом левосторонний мочеточниково-влагалищный свищ. В анамнезе пациентки было четыре операции по иссечению живота.

- Пациентка жаловалась на боли во время мочеиспускания. После перенесенной ранее тяжелой операции проведение лапароскопической операции брюшной полости представляло значительные трудности. Это было связано с послеоперационным периодом. Мы проконсультировались с опытными врачами-гинекологами Нурланом Жакиевым и Болатом Ишангали и назначили операцию, - рассказал Мурат Бекхожин.


Сложную операцию по пересадке мочеточника провели в Актау

Проведение операции


Врачами была проведена лапароскопическая реконструктивная операция, то есть полное удаление мочеточника из влагалища, пересадка мочеточника в мочевой пузырь и стентирование мочеточника. ⠀

- Послеоперационный период прошел без осложнений. Через месяц стент, установленный в мочеточнике, был извлечен. В настоящее время общее состояние пациентки удовлетворительное. Жалоб нет. Женщина выписана и направлена на амбулаторное лечение, - сообщил Мурат Бекхожин.


Сложную операцию по пересадке мочеточника провели в Актау

Врачи Мурат Бекхожин, Нурлан Жакиев и Болат Ишангали


Напоминаем, что плановые операции проводятся по обязательному социальному медицинскому страхованию, экстренные - по гарантированному объему медицинской помощи.



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