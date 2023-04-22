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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:03

Просмотров: 625

Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау

Постоянной помехой для местных жителей является бездорожье с бесхозными перронами в районе станции «Меловая» в 6А микрорайоне.

Фото автора
Днем и в вечернее время жители 22 микрорайона испытывают неудобства, провожая и встречая детей из школы №6, а также детского садика, которые находятся в 6 микрорайоне.

Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау


- Сколько лет живем здесь и никому нет дела до этих перронов и железнодорожной дороги. Испытываем постоянные мучения, особенно в дождливые дни скапливаются большие лужи, а при заморозках образуется гололед, - говорят жители 22 микрорайона.


Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау

Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау


В темное время суток, как уверяют жители, на этой территории нет освещения и много бродячих собак. К тому же, работники близлежащих организаций выкидывают мусор прямо к проходу.



Большой конфуз, по словам людей, доставляет эта «преграда» для инвалидов.



- Пока я шла, я плакала. На это больно было смотреть, как он передвигался. Он еле перешел это место. Это ужасно, - говорит жительница 22 микрорайона Акмарал.


Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау


Родители школьников из 22 микрорайона уже не раз обращались в городской акимат, начиная с 2013 года. Они даже собрали 50 подписей под петицией, но безуспешно.

Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау


Спустя время в акимате им ответили, что территорию на станции «Меловая» в 6А микрорайоне приватизировали.

Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау


Жители 22 микрорайона высказали свою просьбу проложить пешеходную дорожку на общественных слушаниях по строительству железнодорожного вокзала на станции «Меловая» в 6А микрорайоне в 2020 году, но до сих пор ничего не решилось.

Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау


- Уважаемый акимат, пожалуйста, наведите порядок. В грязь и снег детям приходится скакать, а для стариков и инвалидов это вообще беспредел. Это настоящий бег с препятствиями, - обращаются жители 22 микрорайона.





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Комментарии ( 1 )

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 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 22:12
Каменный джунгли в середине города. До этого мы жители 22 мкр просили довести журналистов до общественности , акимат запретил статью. Больше терпеть нет сил , займитесь пожалуйста, ну как так дети, старики, грязь , дождь .
 
 

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