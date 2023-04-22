Преграда с препятствиями: пешеходную дорожку просят жители Актау

- Сколько лет живем здесь и никому нет дела до этих перронов и железнодорожной дороги. Испытываем постоянные мучения, особенно в дождливые дни скапливаются большие лужи, а при заморозках образуется гололед, - говорят жители 22 микрорайона.

- Пока я шла, я плакала. На это больно было смотреть, как он передвигался. Он еле перешел это место. Это ужасно, - говорит жительница 22 микрорайона Акмарал.

- Уважаемый акимат, пожалуйста, наведите порядок. В грязь и снег детям приходится скакать, а для стариков и инвалидов это вообще беспредел. Это настоящий бег с препятствиями, - обращаются жители 22 микрорайона.

Днем и в вечернее время жители 22 микрорайона испытывают неудобства, провожая и встречая детей из школы №6, а также детского садика, которые находятся в 6 микрорайоне.В темное время суток, как уверяют жители, на этой территории нет освещения и много бродячих собак. К тому же, работники близлежащих организаций выкидывают мусор прямо к проходу.Большой конфуз, по словам людей, доставляет эта «преграда» для инвалидов.Родители школьников из 22 микрорайона уже не раз обращались в городской акимат, начиная с 2013 года. Они даже собрали 50 подписей под петицией, но безуспешно.Спустя время в акимате им ответили, что территорию на станции «Меловая» в 6А микрорайоне приватизировали.Жители 22 микрорайона высказали свою просьбу проложить пешеходную дорожку на общественных слушаниях по строительству железнодорожного вокзала на станции «Меловая» в 6А микрорайоне в 2020 году, но до сих пор ничего не решилось.