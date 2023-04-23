Проблему со старыми автобусами просят решить жители пригорода Актау

- Автобусы не только задерживаются, да еще и загружают в него по 50-60 человек, нагло превышая лимит, и еще с каждого берут за проезд по 150 тенге. Кому-то 15 километров, кому 30 километров приходится ехать стоя. Внутри становится невыносимо, стоит шум и гам. Водители нарушают ПДД, передвигаются на высокой скорости. Стоит сделать замечание, они отвечают в очень грубой форме, также как и кондукторы. Просим акимат объявить строгий выговор водителям и кондукторам этих автобусов, а также предоставить на данный маршрут новые автобусы, - обратились жители села Акшукур.

Пассажирские автобусы по маршруту Актау-Акушкур-Сайын Шапагатов, как говорят жители пригорода, уже давно устарели. Двери почти во всех автобусах не закрываются до конца.Lada.kz ожидает комментарий управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.