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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:05

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Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау

Лаборатории «Yessenov Technopark», как заверили в университете имени Есенова, будут открыты и доступны не только студентам вуза, но и всем горожанам.

Фото предоставили в университете имени Есенова
Состоялся рабочий визит министра науки и высшего образования Саясата Нурбека в Актау. Проведен круглый стол по вопросам обучения молодежи западного региона в ведущих вузах страны.

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау


Президент университета имени Есенова Берик Ахметов презентовал проект строительства «Yessenov Technopark». Он отметил создание условий для роста и совершенствования будущих инженеров, технологов, IT-специалистов, которые получат знания по различным сферам научно-технической деятельности, развивая их техническое мышление.

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау


Лаборатории технопарка будут открыты и доступны не только студентам, но и жителям города. Двухэтажный комплекс будет оснащен и укомплектован более чем 80 видами современной техники, разнообразным оборудованием, компьютерами с новейшими программами.

На месте, где планируется постройка здания технопарка, установлен памятный камень и заложена «Капсула времени».

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау


Капсулу с посланием искусственному интеллекту, студентам, профессорско-преподавательскому составу планируют вскрыть в 2076 году в честь 100-летнего юбилея университета Есенова. Капсулу заложили аким области Нурлан Ногаев, министр Саясат Нурбек и президент университета Берик Ахметов.

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау


Гостям были презентованы теплица, опреснительная установка в Центре зеленых технологий, строительство трехэтажного здания Морской академии, Центр академического превосходства и проект нового стадиона.

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау


Также гости посадили первые деревья на территории будущего парка для молодежи.
После последовала церемония перерезания ленты в новом общежитии на 500 мест, построенном на территории университета.

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау


Для гостей был организован ознакомительный кампус-тур в главном корпусе университета.

Во второй половине дня министр науки и высшего образования встретился со студентами Yessenov University, прочитал лекцию и ответил на интересующие вопросы.

Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау



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