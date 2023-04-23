Капсулу с посланием искусственному интеллекту заложили в Актау

Состоялся рабочий визит министра науки и высшего образования Саясата Нурбека в Актау. Проведен круглый стол по вопросам обучения молодежи западного региона в ведущих вузах страны.Президент университета имени Есенова Берик Ахметов презентовал проект строительства «Yessenov Technopark». Он отметил создание условий для роста и совершенствования будущих инженеров, технологов, IT-специалистов, которые получат знания по различным сферам научно-технической деятельности, развивая их техническое мышление.Лаборатории технопарка будут открыты и доступны не только студентам, но и жителям города. Двухэтажный комплекс будет оснащен и укомплектован более чем 80 видами современной техники, разнообразным оборудованием, компьютерами с новейшими программами.На месте, где планируется постройка здания технопарка, установлен памятный камень и заложена «Капсула времени».Капсулу с посланием искусственному интеллекту, студентам, профессорско-преподавательскому составу планируют вскрыть в 2076 году в честь 100-летнего юбилея университета Есенова. Капсулу заложили аким области Нурлан Ногаев, министр Саясат Нурбек и президент университета Берик Ахметов.Гостям были презентованы теплица, опреснительная установка в Центре зеленых технологий, строительство трехэтажного здания Морской академии, Центр академического превосходства и проект нового стадиона.Также гости посадили первые деревья на территории будущего парка для молодежи.После последовала церемония перерезания ленты в новом общежитии на 500 мест, построенном на территории университета.Для гостей был организован ознакомительный кампус-тур в главном корпусе университета.Во второй половине дня министр науки и высшего образования встретился со студентами Yessenov University, прочитал лекцию и ответил на интересующие вопросы.