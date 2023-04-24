Занимающиеся поиском пропавших людей волонтеры нуждаются в добровольцах в Актау

- Стать волонтером-поисковиком - это возможность помочь людям в трудную минуту и дать надежду на возвращение пропавшего. Вы получите обучение и поддержку от опытных волонтеров, и сможете стать частью команды. Ваше участие может стать решающим фактором в поиске и возвращении пропавшего домой, - обратился Давид Миникаев.

Волонтерское движение «Lider.kz» зародилось в Актау 24 ноября прошлого года. Основателем и руководителем стал Давид Миникаев.На сегодня в штате движения 20 волонтеров-поисковиков и 40 волонтеров-информационников.За время существования активисты провели 47 поисков совместно с полицейскими, 44 из которых прошли успешно. Были случаи, когда волонтерам удавалось быстрее найти пропавшего, чем правоохранителям.Волонтерское движение в настоящее время остро нуждается в единомышленниках не только в Актау, но и по области. Набор координаторов проводится в Жанаозене и Бейнеу.