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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 621

Занимающиеся поиском пропавших людей волонтеры нуждаются в добровольцах в Актау

Опытные волонтеры-поисковики обещают обучить и оказать поддержку начинающим помощникам.

Фото предоставили в волонтерском движении «Lider.kz»
Волонтерское движение «Lider.kz» зародилось в Актау 24 ноября прошлого года. Основателем и руководителем стал Давид Миникаев.

На сегодня в штате движения 20 волонтеров-поисковиков и 40 волонтеров-информационников.

Занимающиеся поиском пропавших людей волонтеры нуждаются в добровольцах в Актау


За время существования активисты провели 47 поисков совместно с полицейскими, 44 из которых прошли успешно. Были случаи, когда волонтерам удавалось быстрее найти пропавшего, чем правоохранителям.

Занимающиеся поиском пропавших людей волонтеры нуждаются в добровольцах в Актау


Волонтерское движение в настоящее время остро нуждается в единомышленниках не только в Актау, но и по области. Набор координаторов проводится в Жанаозене и Бейнеу.

Занимающиеся поиском пропавших людей волонтеры нуждаются в добровольцах в Актау


- Стать волонтером-поисковиком - это возможность помочь людям в трудную минуту и дать надежду на возвращение пропавшего. Вы получите обучение и поддержку от опытных волонтеров, и сможете стать частью команды. Ваше участие может стать решающим фактором в поиске и возвращении пропавшего домой, - обратился Давид Миникаев.


Телефон для связи: +7(700)499-72-92 (Давид Миникаев)

Занимающиеся поиском пропавших людей волонтеры нуждаются в добровольцах в Актау



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