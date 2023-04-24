Морские пехотинцы готовят боевую технику к лету: свыше 400 единиц уже прошли техобслуживание

- В ходе подготовки вооружения и военной техники к режиму летней эксплуатации выполняются мероприятия по обеспечению личного состава, постов и участков, средств технического обслуживания, элементов технологической линии парков боевых машин запасными частями, горюче-смазочными материалами, инструментами и принадлежностями, - сообщил заместитель командира танкового батальона по материально-техническому обеспечению майор Ерлан Айтимов.

Мероприятия по переводу вооружения и военной техники проводятся в целях поддержания ее в высокой боевой готовности и надежной, бесперебойной работе при использовании в летний период. Особое внимание уделяется строгому соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты во время работ в автомобильных парках и техническому состоянию боевой, специальной, автомобильной техники.В установленные сроки предстоит качественно обслужить военную и специальную технику, проверить состояние вооружения и устранить выявленные неполадки.Подготовка техники идет не только в местах постоянной дислокации войск, но и на полигонах. Например, на полигоне «Оймаша», где продолжается интенсивная боевая подготовка, одновременно ведется необходимая подготовительная работа в парке боевых машин.В данный момент свыше 100 единиц бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения, более 300 единиц автомобильной и другой техники готовы к летнему периоду обучения.Завершающим этапом станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в воинских частях будут созданы специальные комиссии.