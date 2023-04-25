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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:25

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В Жанаозене вернули государству комбинат стоимостью более 1 миллиарда тенге

Комбинат по переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов через суд вернули в собственность государству, сообщается на сайте прокуратуры Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным ведомства, в 2019 году государственный комбинат по переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов был передан в доверительное управление ТОО «Тазалык-С».

Прокуратурой Жанаозена установлено, что ТОО «Тазалык-С» не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.

- В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб. По акту надзора прокуратуры акиматом Жанаозена подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения, - сообщили в прокуратуре.

Решением суда комбинат стоимостью свыше одного миллиарда тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа.



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