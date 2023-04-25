В Жанаозене вернули государству комбинат стоимостью более 1 миллиарда тенге

По данным ведомства, в 2019 году государственный комбинат по переработке и захоронению твёрдых бытовых отходов был передан в доверительное управление ТОО «Тазалык-С».



Прокуратурой Жанаозена установлено, что ТОО «Тазалык-С» не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.



- В частности, комбинат не обеспечен достаточным количеством специальной техники, не расширено производство по переработке твердо-бытовых отходов, не налажено производство полимерных труб. По акту надзора прокуратуры акиматом Жанаозена подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения, - сообщили в прокуратуре.



Решением суда комбинат стоимостью свыше одного миллиарда тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа.