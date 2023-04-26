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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 444

За годы Независимости в Мангистаускую область переехало более 140 тысяч кандасов

Мангистау оказался в лидерах по расселению кандасов. Больше людей приезжает только в Алматинскую область. В мангистауском акимате посчитали, что за полтора года гражданство получили семь тысяч человек. При этом квоты на переселение сюда не выдаются уже с 2016 года. Чем же так манит переселенцев этот регион, пытались выяснить журналисты телеканала КТК.

Иллюстративное фото
Почти 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан с начала 2022 года. И практически каждый пятый из них выбрал своим новым местом жительства Мангистау. Даже при том, что область перенасыщена переселенцами, и ни транспортных квот, ни квот на проживание здесь давно не дают, передаёт КТК.

– За годы Независимости в Мангистаускую область переехали более 140 тысяч кандасов. В настоящее время все они получили гражданство. В 2016 году регион был определен как трудоизбыточный. Но несмотря на это, с июля 2016-го по 2023 год приехали и поселились ещё около 19 тысяч переселенцев. В 2022 году 3400 человек получили гражданство, - говорит Асет Шопанов, начальник управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

И ещё 3600 кандасов стали обладателями казахстанских паспортов за три месяца этого года. В мангистауском акимате признаются: такая популярность среди переселенцев, конечно, приятна, однако проблематична. Квоты на Мангистау не выдаются с 2016 года. Механизмов поддержки здесь нет. А её все требуют.

Из вариантов – переобучение, переселение в другие области либо льготные кредиты под бизнес. Та работа, что предлагается, многим не нравится. Люди хотят лёгких заработков. Переучиваться тоже всех не заставишь.

– Работа у нас есть. Нужно желание, нужно уметь работать. Но и получается, что в какой-то степени не устраивает зарплата, может быть. В какой-то степени не устраивает та ниша, которая у нас менее занятая. Это, может быть, вот коммунальные работники, и так далее, и тому подобное. И естественно, люди не идут на эту работу. У нас предоставляется возможность бесплатно пройти курсы, переквалифицироваться, работать по какой-то другой специальности. Вот этого как раз большого желания, видимо, нет, - говорит Александр Муха, директор ОО «Мейерим».

Но есть и истории успеха. Людей, которые не стали ждать милости от государства, а сами обучились и нашли занятие по душе. Например, Темирбек Беккулов. 20 лет назад он приехал на историческую родину из Узбекистана абсолютно без денег. А сегодня является владельцем супермаркета, магазина одежды и пекарни. На него работают 25 человек. Он обеспечивает хлебом 15 магазинов. Говорит, субсидий и кредитов не брал. Всё заработал своим трудом.

– Три первых года работал разнорабочим. Потом пошёл на повышение, копил деньги. Открыл небольшой магазин, потихоньку его увеличивал. Сейчас это супермаркет. Потом появилась пекарня. А вот совсем недавно – магазин одежды для всей семьи. В Казахстане очень удобно заниматься бизнесом – для предпринимателей созданы хорошие условия. Я рад, что переехал сюда, - говорит Темирбек Беккулов, предприниматель.

Таких примеров успеха в Мангистау достаточно. Людей, умеющих трудиться, здесь ценят и им помогают. Действуют программы по обучению и субсидированию инициативных граждан. Однако многие до сих пор надеются, что можно жить припеваючи, не прилагая особых усилий.



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