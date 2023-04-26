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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 335

В аэропорту Актау экстренные службы тушили условный пожар

В международном аэропорту Актау прошли пожарно-тактические учения по отработке действий при тушении пожара, возникшего на воздушном судне.

Кадр видео
ДЧС региона опубликовал в социальных сетях видео пожарно-тактических учений, которые накануне прошли в международном аэропорту Актау.



- Цель мероприятия – подготовка спасательных служб при аварийной посадке воздушного судна, тушение условного пожара, спасение и эвакуация пассажиров в безопасное место, отработка специфики и тактики тушения пожара на воздушном судне, тренировка навыков персонала по эвакуации людей, проработка вопросов, связанных с оповещением служб аэропорта и взаимодействующих служб, прибытие и сопровождение к месту аварийной ситуации, а также дальнейшее повышение взаимодействия спасательных служб, - рассказали в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения.



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