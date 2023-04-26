В аэропорту Актау экстренные службы тушили условный пожар

ДЧС региона опубликовал в социальных сетях видео пожарно-тактических учений, которые накануне прошли в международном аэропорту Актау.- Цель мероприятия – подготовка спасательных служб при аварийной посадке воздушного судна, тушение условного пожара, спасение и эвакуация пассажиров в безопасное место, отработка специфики и тактики тушения пожара на воздушном судне, тренировка навыков персонала по эвакуации людей, проработка вопросов, связанных с оповещением служб аэропорта и взаимодействующих служб, прибытие и сопровождение к месту аварийной ситуации, а также дальнейшее повышение взаимодействия спасательных служб, - рассказали в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения.