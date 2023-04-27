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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 2020

В Сети появился документ о прекращении ТОО «МАЭК» подачи воды для полива в Актау

В распространяемом в социальных сетях документе говорится о прекращении подачи воды для полива зеленых насаждений города.

Иллюстративное фото
Документ, адресованный руководству товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) Green City Aktau и государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») появился в Сети сегодня, 27 апреля.

- Просим вас прекратить подачу воды для полива всем контрагентам, заключившим договоры с ГКП «КЖСА», с целью обеспечения населения водоснабжением, - говорится в документе.

Редакция ожидает официального комментария от пресс-службы энергокомбината и городской администрации.

В Сети появился документ о прекращении ТОО «МАЭК» подачи воды для полива в Актау



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Комментарии ( 7 )

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  • Xanna
 ZOLO (Посетители) Сегодня, 15:20
жаль очень жаль переходим в афганский быт не зря недавно ездили депутаты туда принимать опыт как жить без света ,газа,воды.
 
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motor (Посетители) Сегодня, 15:11
Весна только начался, а уже не хватает воды
 
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  • Кинст
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:07
Поздравляю всех горожан с конкретным началом опустынивания г.Актау!!!Интересно какую отмазочную лепешку в этот раз придумает акимат?
 
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  • Himars
  • дорожник
  • motor
  • Tankushka
  • тишка
  • синдбад
  • Кинст
  • Xanna
 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:35
БО,
Вообще то самый главный виновник происходящего вовсе не МАЭК. А тот кто даёт добро на застройку! Пора гнать метлой, а лучше не гнать, а сажать тех кто бездумно одобряет разного рода проекты. И этот ТОТ прекрасно знает чем всё это обернётся. Получается стратегии государственного мышления у НЕГО нет. А есть только тактика быстрого личного обогащения.
За последние 15-20 лет город вырос глобально, а МАЭК только падает вниз. Катастрофа близка.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:01
Скорее всего нас готовят к повышению тарифов.
 
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  • motor
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 БО (Посетители) Сегодня, 13:57
Ну вот приехали. Ага не хватает. Зато у нас куча бизнес центров в туалетах питьевую воду сливает. Торговые центры, мойки машин , да и жителей в унитазы свои воду сливают сколько ?

Ну это все важнее чем полив деревьев !!!

И дома строят не по дням, а по часам .И в новостройки кажется тоже только питьевую проводят .
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:36
Воды не хватает

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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