В Сети появился документ о прекращении ТОО «МАЭК» подачи воды для полива в Актау

Документ, адресованный руководству товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) Green City Aktau и государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») появился в Сети сегодня, 27 апреля.- Просим вас прекратить подачу воды для полива всем контрагентам, заключившим договоры с ГКП «КЖСА», с целью обеспечения населения водоснабжением, - говорится в документе.Редакция ожидает официального комментария от пресс-службы энергокомбината и городской администрации.