Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Мангистау

B мае этого года казахстанцы будут праздновать День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая).



В связи с праздниками ЦОНы и СпецЦОНы в Мангистау не будут работать в вышеуказанные праздничные дни.



- Отметим, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и СпецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13:00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику, - сообщили в госкорпорации.



Напомним, что обычные центры обслуживания населения принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00 часов.