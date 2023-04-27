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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 8

Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Мангистау

Опубликован график работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

Иллюстративное фото из архива lada.kz
B мае этого года казахстанцы будут праздновать День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая).

В связи с праздниками ЦОНы и СпецЦОНы в Мангистау не будут работать в вышеуказанные праздничные дни.

- Отметим, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и СпецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13:00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику, - сообщили в госкорпорации.

Напомним, что обычные центры обслуживания населения принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00 часов.



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